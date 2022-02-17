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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В ДНР заявили об ответном огне по позициям силовиков Украины из-за нарушения «режима тишины»

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) нарушили режим прекращения огня, в связи с чем Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) пришлось открывать ответный огонь. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Противник предпринимает попытки к развязыванию активных боевых действий. Украинская сторона продолжает нарушать взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня», — уточнили в пресс-службе.

По данным Народной милиции, с начала суток боевики Украины четыре раза нарушили «режим тишины».

«С целью защиты гражданского населения наши защитники были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневых средств противника», — добавили в ведомстве.

Сейчас сведения о пострадавших среди мирного населения и повреждениях объектов гражданской инфраструктуры проверяются.

Также Народная милиция ДНР попросили международных наблюдателей и руководство ОБСЕ зафиксировать очередной факт грубого нарушения перемирия со стороны Киева.

Ранее в ДНР и ЛНР заявили об обстреле украинской армией населенных пунктов республик.

Также глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин предупреждал, что Украина вовсю готовится к наступлению на Донбасс.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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