«Покажем, чему нас учат на ОБЖ»: американцы и россияне начали войну в TikTok

Противостояние России и США нашло отражение в творчестве американских и российских тиктокеров, которые выкладывают видео с угрозами в адрес стран друг друга. Агрессивный тренд был запущен пользователями из США, но россияне не заставили долго ждать ответа и перехватили инициативу.

Политические дискуссии и рассуждения о вероятности новой войны с участием России нашли новую площадку. Короткие ролики на эту тему начали выкладывать пользователи TikTok, причем они моментально превратились в настоящее противостояние американских и российских тиктокеров.

Началось все с того, что пользователи американского сегмента TikTok начали выкладывать ролики, на которых видно только их лицо и текст поверх видео. Его примерное содержание: «Дайте мне Four Loko (алкогольный напиток. — «Газета.Ru»), упаковку манго-подов, коробку медовых булочек, адский плейлист, винтовку, rav 4 (Toyota. — «Газета.Ru»), и я покончу с Россией к обеду». Вот как на этом видео.

Или: «Дайте мне примерно пять бутылок водки, самый крутой топ, который вы можете найти, плейлист только с Megan Thee Stallion, карманный нож и одну-единственную сигарету, и я смогу разобраться со всей этой Россией к концу дня». Как на этом видео.

Тренд предполагает, что люди снимают подобные видео именно под этот звук, но сейчас найти видео американцев под него довольно проблематично.

Русскоязычные тиктокеры отмечают, что «захватили» этот звук и теперь там в основном видео именно пользователей из России.

Внезапный американский тренд разбудил в пользователях из России, как они сами говорят, «спящий патриотизм». И теперь в ответ на американские ролики российская молодежь снимает видео, в которых предупреждает американцев, что в России дети на уроках ОБЖ собирают автоматы. Вот наглядный пример.

Или еще про оружие, но более грубо. Тут автор уточняет, что видео — просто шутка и «движуху» она не поддерживает.

Некоторые решили напомнить американцам про закаленную психику российской молодежи, прошедшей испытания ЕГЭ и ОГЭ.

И, разумеется, российские пользователи пригрозили американцам своим президентом. Не без иронии, конечно.

Неожиданный подъем патриотизма среди российских тиктокеров удивил самих пользователей платформы.

Ролики патриотичного содержания до появления этого тренда у американцев особого одобрения не находили, в комментариях под ними зачастую разгорались споры о российской политике. Более того, в период прошлогодних январских протестов оппозиции роликов в поддержку протестующих было не счесть, ими долгое время были переполнены рекомендации в российском сегменте, пользователи активно поддерживали демонстрантов в комментариях.

На тему внезапно появившегося патриотизма тоже есть тиктоки.

Сами пользователи объясняют такое преобразование русскоязычного контента в соцсети довольно просто: любовь к стране была всегда, но она никак не связана с отношением к власти. Вторая причина, которую тоже часто упоминают в комментариях под видео из этого тренда, звучит буквально так: «Критиковать Россию могут только россияне».

Погоня за трендами

Волна в TikTok могла быть запущена искусственно, и в большинстве своем это просто способ попасть в тренды и сделать себя популярным, считает политолог-американист Малек Дудаков.

«В этом участвует какое-то небольшое количество американской молодежи, которая зачастую, возможно, даже не сможет найти на карте мира Россию или Украину и сказать несколько слов о том, что в этих странах вообще происходит. Думаю, для большинства участников не стоит задачи раскачивать ситуацию вокруг России и Украины», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Он признал, что опасения в отношении России у американцев действительно есть, и на фоне ухудшения отношений многие из них рассматривают РФ как противника.

«Но здесь нужно понимать, что это проявляется, скорее, у людей старшего поколения, которые застали «холодную войну» и привыкли считать Россию главным оппонентом США. Среди молодежи в целом отношение к России гораздо более спокойное, это наблюдается и среди населения в целом, и среди политиков. То есть сейчас имеется опыт старшего поколения, но постепенно американская политика, как и само общество, будут омолаживаться. Думаю, что эти настроения будут нивелироваться», — полагает Малек Дудаков.