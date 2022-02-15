Шольц пообещал Путину, что НАТО пока не будет расширяться

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц больше трех часов разговаривали в Москве. Главной темой ожидаемо была ситуация вокруг Украины. Шольц ответил на вопрос, собирается ли Киев соблюдать минские договоренности, а НАТО — дальше расширяться, и пошутил насчет несменяемости Путина на посту президента. Путин со своей стороны пояснил, что Россия считает главной угрозой от Запада и указал, что отсрочка вступления Украины в НАТО ничего не изменит. Подробности встречи — в обзоре «Газеты.Ru»

Про расширение НАТО

Шольц подчеркнул на пресс-конференции после переговоров, что НАТО в ближайшее время не собирается дальше расширяться.

«Расширение не планируется, оно не обсуждается, его нет на повестке дня. Этой темой нам не придется заниматься, пока мы каждый будем на своем посту. Я думаю, это может быть долго, но не вечно», — пошутил канцлер.

Однако Путин отметил, что Россию в исторической перспективе и такая позиция не устраивает. Москва хочет быть уверена в том, что Украину в принципе не примут в НАТО.

«Обсуждается вопрос о вступлении Украины в НАТО. Говорят, как вы сказали, это не будет завтра. А когда? Послезавтра? А что это для нас меняет? В исторической перспективе. Ровным счетом ничего», — пояснил российский лидер.

Он напомнил, что России «уже 30 лет говорят, что расширения НАТО не будет вообще, ни на один дюйм в сторону российских границ». Но в итоге, указал президент, «сегодня мы видим инфраструктуру НАТО прямо у нашего дома».

Поэтому Москва настаивает, чтобы этот вопрос был окончательно решен сейчас. Путин выразил надежду, что западные партнеры поймут положение России и серьезно отнесутся к тому, что ее беспокоит.

О том, что Россия считает угрозой

Путин сообщил, что видит попытку «силового сдерживания» России со стороны Запада. По его мнению, это можно воспринимать как угрозу для национальной безопасности страны.

«Силовое сдерживание России воспринимается нами в качестве прямой и непосредственной угрозы национальной безопасности, снять которую как раз и призваны юридические соглашения на основе внесенных нами проектов [договоренностей о гарантиях безопасности]», — сказал он.

Президент подчеркнул, что Россия не хочет войны в Европе. «Именно поэтому мы и выдвинули предложения о переговорном процессе, результатом которого должна быть договоренность об обеспечении равной безопасности всех, включая нашу страну», — резюмировал Путин.

Канцлер ФРГ, в свою очередь, считает, что сейчас в Европе разворачивается самый тяжелый и угрожающий кризис за последние десятилетия. Он добавил, что пока еще не исчерпаны все возможности для дипломатического урегулирования. Канцлер отметил, что Германия вместе с партнерами по ЕС и НАТО «будет говорить с Россией о конкретных шагах об укреплении общей безопасности». Шольц также назвал начавшийся отвод российских военных после учений хорошим знаком.

Что касается вопроса, собирается ли Киев выполнить минские договоренности насчет Донбасса, Шольц заверил, что соглашения будут исполнены. «Все должны придерживаться их [соглашений]», – ответил канцлер на вопрос о том, будет ли исполнять минские договоренности президент Украины Владимир Зеленский.

О Донбассе

После встречи с Путиным Шольц заявил, что, если Россия признает самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР, это станет политической катастрофой. Госдума на заседании во вторник ранее проголосовала за то, чтобы немедленно отправить президенту РФ обращение о необходимости признать неподконтрольные Киеву части Донбасса.

«Если <...> это станет реальностью, конечно, это будет означать нарушение минских договоренностей. Это будет означать, что процесс прервется и это будет политической катастрофой», — сказал Шольц.

Путин в свою очередь заявил, что решение Госдумы насчет ДНР и ЛНР отражает волю россиян. «В этой связи совершенно очевидно, в нашей стране подавляющее большинство людей сочувствует жителям Донбасса, поддерживает их и надеется, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую для них сторону», — сказал Путин.

Президент также считает, что происходящее сейчас в Донбассе можно оценивать как геноцид.

О проблемах с вещанием RT и Deutsche Welle

По словам Путина, они также обсудили с канцлером проблемы с вещанием RT DE в Германии и Deutsche Welle в России. В начале февраля комиссия по лицензированию и надзору Германии запретила телеканалу RT DE вещать в стране. В ответ Россия потребовала закрыть корпункт Deutsche Welle в Москве.

«Я бы сейчас не хотел вдаваться в детали, чтобы не усложнять ситуацию, но мы договорились о том, что мы подумаем, как мы можем эти проблемы решить», — сказал российский президент.

Шольц со своей стороны выразил надежду на то, что Deutsche Welle сможет продолжить журналистскую деятельность в России.