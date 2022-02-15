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Политика

«Вместо 13-й зарплаты». Сколько стоит для россиян независимость ДНР и ЛНР

В КПРФ заявили, что россияне готовы снизить уровень жизни ради признания Донбасса независимым

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Госдума направит Владимиру Путину обращение о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР, проект документа сегодня поддержали большинство депутатов. В НАТО звучат заявления о «еще одном вопиющем нарушении целостности и суверенитета Украины», в Верховной раде организуют срочные консультации, а в Москве тем временем спорят, снизится ли уровень жизни россиян, если Луганск и Донецк обретут независимость.

Депутат от фракции КПРФ Казбек Тайсаев уверен, что жители России согласны на понижение уровня жизни из-за санкций, которые Запад может ввести из-за признания независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Представитель партии «Новые люди» Антон Ткачев, в свою очередь, усомнился в том, что россияне готовы «отказаться от зарплаты и части холодильника».

«Народ России полностью поддерживает наше постановление и готов отказаться не только от 13-й зарплаты», — заявил Тайсаев на заседании Госдумы.

Замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков в беседе с «Газетой.Ru» призвал Тайсаева «начать с себя» и «отказаться от думской заработной платы», а также «провести социологическое исследование о подобной готовности» своих избирателей.

«Это некая фантазия конкретного депутата, как мне кажется. То есть в данном случае я высказываю свою личную точку зрения. И в этом смысле, я думаю, ему было бы правильнее начать с себя и отказаться от думской заработной платы, и посмотреть, что будет. Вероятно, он в состоянии отказаться от этой заработной платы, потому что у него, наверное, есть иные источники дохода. У подавляющего большинства российских работников таких источников дохода нет. Ему имело бы смысл провести социологическое исследование хотя бы на уровне своих избирателей о подобной готовности», — отметил Шершуков.

Он напомнил, что россияне уже принесли жертву ради ДНР и ЛНР, поскольку российская сторона оказывает республикам помощь из денег налогоплательщиков. «Во время Великой Отечественной войны работавшие люди не получали часть своей заработной платы, а получали это в виде облигаций внутреннего займа. То есть таким образом эти выплаты де-факто откладывались на некий перспективный период. И по сути с их стороны это была определенная жертва, которую они приносили во время войны. Во-первых, я бы хотел сказать, что сейчас войны нет. Во-вторых, помощь, которую Российская Федерация оказывает этим республикам, совершенно правильная, она идет в том числе и за счет денег налогоплательщиков. И это уже та жертва, на которую пошли российские работники вполне сознательно», — резюмировал Шершуков.

Первый зампред комитета по экономической политике Николай Арефьев в то же время считает, что жертвовать из-за признания ДНР и ЛНР ничем не придется. «Не знаю с чего он взял, что такое настроение у наших людей. С другой стороны, я думаю, что признание этих двух республик никаких расходных обязательств для Российской Федерации не несет.

Мы признавали Абхазию, Южную Осетию. Мы же им не платим какие-то деньги, не забираем 13-ю зарплату. Они живут сами по себе, а мы сами по себе», — прокомментировал он заявление Тайсаева в беседе с «Газетой.Ru».

«Мы их признаем просто как субъекты международного права и более ничего. То, что мы им помогали и помогаем — у нас есть международный договор, это не безвозмездная помощь. Я так думаю, что признание ЛНР и ДНР никаких расходных обязательств накладывать на нашу страну не будет и никому отказываться ни от чего не придется», — заключил Арефьев.

Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (фракция ЛДПР) также выразил уверенность, что признание Донбасса никак не отразится на благосостоянии российских граждан. «У нас за внешнюю политику отвечает президент. И я думаю, что его мудрая политика, основанная на всей той информации, которая известна ему, его ближайшему окружению, позволит с участием МИД, Совета безопасности [РФ] выработать как всегда продуманное и взвешенное решение. И вот эти опасения останутся лишь опасениями», — сказал он.

Депутаты обсуждают «вопросы русского мира, вопросы геополитического, стратегического характера, безопасности и прочее», указал Нилов. «Но это никаким образом не должно касаться абсолютного большинства наших граждан, миллионы из которых и так живут за чертой бедности. Когда я слышу подобные вещи, я сразу вспоминаю цитату [лидера ЛДПР Владимира] Жириновского, который неоднократно подчеркивал, что всегда голодный желудок перевесит любую идеологию», — добавил депутат.

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров считает, что в России «должны по-новому оценить все, что происходит в Донбассе». «Киев не выполнил ни один пункт по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Гибнут мирные люди, дети. Уничтожается инфраструктура. Создана ударная группировка, которая насчитывает от 100 до 150 тысяч вооруженных сил и нацбатальонов, которые вооружены с помощью ряда стран Североатлантического альянса и готовы перейти к состоянию, которое было остановлено в 2014 году.

Ситуация серьезная и может привести к трагедии. Мы делаем все возможное, чтобы защищать наших соотечественников и граждан, проживающих за пределами РФ», — констатировал он.

«Единая Россия», по его словам, разделяет все существующие опасения по отношению к Донецку и Луганску. Со стороны России делается «все возможное с дипломатической точки зрения» для реализации минских соглашений, но Киев продолжает нагнетать ситуацию, подчеркнул Туров.

Глава Крыма Сергей Аксенов также поддержал обращение Госдумы по признанию ДНР и ЛНР. «На Донбассе живут наши сограждане и соотечественники, которые считают Россию своей Родиной. Народ Донбасса высказал свою волю еще в 2014 году, он с оружием в руках отстоял свое право быть частью Русского мира, быть собой», — написал он в Facebook.

Обращение к Путину

Во вторник, 15 февраля, депутаты одобрили проект обращения нижней палаты к президенту Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик «в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств». «За» проголосовал 351 народный избранник, против выступили 16, один воздержался. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал незамедлительно направить постановление главе государства.

В Кремле ранее отмечали, что пока никаких официальных дискуссий о возможном признании ДНР и ЛНР не ведется. Четкой позиции по условиям, при которых Москва могла бы признать республики, пока нет, указывал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В МИД Украины заявили, что признание Москвой независимости ДНР и ЛНР будет де-факто и де-юре означать выход РФ из минских соглашений. Киев собирается инициировать созыв Постоянного совета ОБСЕ из-за «действий России». ​​

Генсек НАТО Йенс Столтенберг указал, что признание Россией ДНР и ЛНР станет «вопиющим» нарушением минских соглашений территориальной целостности и суверенитета Украины. «Такое признание также станет нарушением международных норм. Помимо этого, оно станет нарушением минских соглашений», — подчеркнул он на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе.

Депутаты Рады готовятся провести срочные консультации из-за обращения Госдумы по Донбассу. Во фракции партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» считают, что решение российских парламентариев серьезно осложнит ситуацию на границе, которая и так остается «чрезвычайно сложной». Украинские парламентарии призвали ввести санкции в отношении депутатов Госдумы.

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