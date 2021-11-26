Как уход Меркель повлияет на ход войны в Донбассе

После заключения минских соглашений прошло уже семь лет — из тех, кто их согласовывал, на руководящих постах остались только Владимир Путин и Ангела Меркель. Но канцлер Германии скоро уходит, и в Москве не уверены, что Берлин будет продолжать поддерживать соглашения. Смогут ли страны перезагрузить «Минск-2» после смены немецкого руководства, и чего ждать жителям юго-восточной Украины, — в материале «Газеты.Ru».

Правительство Германии определилось с составом правящей коалиции: Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), либералы из Свободной демократической партии (СвДП) и Партия «Союз-90»/«зеленые».

Во время презентации коалиция подтвердила, что новым канцлером Германии станет социал-демократ Олаф Штольц. В России он известен своим обещанием поддержать ввод в строй газопровода «Северный поток — 2», если станет канцлером. Но помимо вопросов в сфере энергетического сотрудничества, остается еще один — не менее насущный для российско-германских и российско-европейских отношений. Речь идет о военном конфликте на юго-востоке Украины и минских соглашениях, от выполнения которых зависит судьба сотен тысяч людей.

«Минск» не работает

Киев отказывается от выполнения минских соглашений и намерено провоцирует обострение ситуации в Донбассе, заявил на этой неделе российский президент Владимир Путин в разговоре с премьером Италии Марио Драги. С президентом солидарен глава МИД РФ Сергей Лавров, который, ко всему прочему, в тот же день обвинил Берлин и Париж в «выгораживании» и «оправдании» украинских властей.

Ранее дипломат опубликовал свою переписку с коллегами из Германии и Франции, в которой шла речь об урегулировании ситуации на Украине в нормандском формате. «Можно сказать — достали», — объяснил публикацию Лавров и вызвал критический отклик у французских и немецких дипломатов.

И если роль Франции в нормандском формате изначально сводилась к символичному арбитражу, то Берлин наравне с Москвой выступал главным посредником в переговорах между конфликтующими сторонами.

Канцлер Германии Ангела Меркель всегда поддерживала связь с Путиным по вопросу Донбасса. Российский президент в то же время контактировал с Меркель чаще, чем с другими западными политиками.

Российско-германские отношения были важным связующим звеном в переговорном процессе по конфликту на юго-востоке Украины. Однако эта конфигурация может в скором времени измениться, поскольку Ангела Меркель покинет свой пост после 6 декабря — на смену ей придет новый канцлер.

Три товарища

На пост нового канцлера Германии до недавних пор претендовали три человека: вице-канцлер Олаф Шольц, сопредседатель партии «Зеленых» Анналена Бербок и председатель партии Христианско-Демократический союз Армин Лашет.

Все трое по-разному смотрят на российско-германские отношения: Шольц выступает «за все хорошее» и «против всего плохого», осторожно подталкивая Евросоюз к сотрудничеству с Россией; Анналена Бербок и Армин Лашет напротив выступают за усиление давления — в том числе и санкционного — на Москву.

Политики сходятся в желании и дальше поддерживать механизм евроинтеграции на континенте — однако в текущих условиях, когда на Украине все еще ведутся боевые действия, ситуация остается опасной.

Олаф Шольц в любом случае попытается вдохнуть новую жизнь во многие инициативы, начатые при Меркель, считает профессор кафедры новой и новейшей истории истфака МГУ Александр Ватлин.

«Вопрос не в том, будет или не будет предпринята попытка реанимации «Минска», а в том, насколько изменится позиция Берлина по отношению к Киеву. Здесь возможен и рост давления (с привлечением финансовых рычагов), побуждающего Украину к мирным инициативам, и молчаливое согласие с сохраняющимся там курсом на конфронтацию», — отметил эксперт.

Член думского комитета по международным делам Мария Бутина, в свою очередь, считает, что роль Германии в проблематике минских соглашений не является ведущей. Основная проблема, по словам Бутиной, заключается в систематических нарушениях Украиной договоренностей.

«Они закупили и применили новое вооружение, в том числе — турецкие беспилотники. На это надо обращать внимание. Это не связано с личностью будущего канцлера. Надеюсь, после смены канцлера мы вернемся к тому, что на Украину будет оказываться давление с целью выполнения минских договоренностей, как это было определенно странами нормандской четверки», — заявила Бутина.

Накануне правящая коалиция в Германии заявила, что будет продолжать добиваться урегулирования конфликта в Донбассе на основе минских соглашений. Об их изменении или переписывании (на чем с разной степенью интенсивности настаивают украинские власти) не может быть и речи, отметил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Политик подчеркнул, что прежде всего необходимо прекратить «саботаж со стороны Киева» по части выполнения минских соглашений.

Однако за последние шесть лет, продолжает собеседник «Газеты.Ru», представителям нормандской четверки все еще не удается повлиять на Украину.

«Попытки пересмотра, как вы помните, предпринимал президент Зеленский. Тогда ему был дан достаточно жесткий ответ с российской стороны о необходимости выполнения уже подписанного комплекса мер. Любые попытки давления с целью отхода от духа и буквы «Минска-2» — обречены. Альтернативы минским соглашениям и парижским договоренностям (саммит лидеров стран «нормандской четверки» в декабре 2019 года. — «Газета.Ru») на данный момент нет. Другое дело, что украинская сторона последовательно уклоняется от их выполнения», — заключил Слуцкий.