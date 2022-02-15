Украина отчиталась о предотвращении российского вторжения

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что стране удалось сдержать Россию от дальнейшего обострения ситуации. Об этом сообщает РБК-Украина.

«Нам удалось с партнерами сдержать РФ от любого дальнейшего обострения. Сегодня уже середина февраля и вы видите, что дипломатия продолжает работать», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Речь шла о сообщениях в западных СМИ о «неминуемом российском вторжении» на Украину. Так, агентство Bloomberg со ссылкой на официальные лица писало, что Россия может напасть на Украину 15 февраля. Немецкое издание Spiegel же сообщало, что «нападение России» произойдет 16 февраля.

Ранее Кулеба заявил о том, что Москва фактически выйдет из минских соглашений в случае признания независимости Донецкой и Луганской Народных Республик. Украинская сторона уже предупредила партнеров, что в этом случае будет считать Россию вышедшей из Минска-2 стороной.