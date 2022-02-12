Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Турция призвала Запад быть осторожнее с заявлениями о нападении России... 19:50
Результаты соревнований Олимпиады 12 февраля 19:49
Макрон в субботу проведет переговоры с Байденом, Шольцем и Зеленским 19:46
Гербольдт заявила, что Пападакис и Сизерон не являются недосягаемыми 19:38
Захарова прокомментировала заявления о «вторжении» России на Украину... 19:33
Путин и Байден начали переговоры из-за ситуации на Украине 19:31
Россия снимет все ограничения на полеты на Кипр 19:23
Гербольдт: Синицина и Кацалапов должны бороться и доказать, что мы — лучшие 19:16
Стрелков описал сценарии наступления ВСУ в Донбассе 19:09
Путин провел переговоры с Лукашенко 19:06
Политика

Преодолеть украинский тупик. О чем говорили Путин и Макрон

В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Макрона

close
100%
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон (коллаж)

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон (коллаж)

AP
Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели в субботу переговоры по телефону. В Кремле и Елисейском дворце указали, что президенты России и Франции обсуждали пути урегулирования ситуации вокруг Украины. Также лидеры затронули вопросы гарантий безопасности.

Президент РФ Владимир Путин в субботу, 12 февраля, побеседовал по телефону с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Как проинформировала пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе Парижа.

«В продолжение обсуждений в ходе недавнего визита президента Франции в Москву прошел углубленный обмен мнениями по вопросам, касающимся обеспечения долгосрочных юридических гарантий безопасности РФ и преодоления тупика в урегулировании внутриукраинского конфликта, в том числе с учетом бесед Эмманюэля Макрона с руководством Украины, США и ряда европейских государств», — отмечается в пресс-релизе, опубликованном администрацией российского президента.

В сообщении говорится, что Путин вновь обратил внимание на отсутствие содержательной реакции США и НАТО на известные российские инициативы.

«Подчеркнуто и нежелание ведущих западных стран подтолкнуть киевские власти к выполнению минских договоренностей, что еще раз проявилось в безрезультатном раунде проведенных 10 февраля в Берлине консультаций политических советников лидеров государств «нормандского формата».

Путин и Макрон обсудили также ситуацию, связанную с провокационными спекуляциями о якобы планируемом российском «вторжении» на Украину, под аккомпанемент которых идет масштабная накачка этой страны современными вооружениями и создаются предпосылки для возможных агрессивных действий украинских силовиков в Донбассе.

Условлено и далее держать упомянутые вопросы в поле зрения российско-французского диалога на высшем уровне. Кроме того, затронута тематика сохранения и полноценного выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе», — рассказали в пресс-службе президента РФ.

В свою очередь, Елисейский дворец сообщил, что беседа двух лидеров продолжалась один час 40 минут и стала четвертым телефонным разговором в их общении за последние недели

Макрон обсуждал с Путиным ситуацию вокруг Украины, разговор был посвящен перспективам снижения напряженности в этом кризисе.

Напомним, 7 февраля президент Франции посетил Москву с официальным визитом, а на следующий день прибыл в Киев. Макрон провел переговоры с президентами России и Украины.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть