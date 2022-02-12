Путин и Макрон провели переговоры, чтобы ослабить напряженность вокруг Украины

Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство France Presse.

Разговор продлился 1 час 40 минут.

«Президент Франции Эммануэль Макрон провел в субботу переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным в течение часа и 40 минут, чтобы попытаться ослабить растущую напряженность в российско-украинском кризисе», — заявили в Елисейском дворце.

7 февраля Путин и Макрон провели личную встречу, которая продлилась более пяти часов. Лидеры двух стран провели часть беседы за рабочим обедом, в ходе которого российский президент угостил Макрона осетриной, олениной и грушевым пирогом. По итогам переговоров была проведена пресс-конференция, после которой политики проговорили еще около 20 минут.

Reuters со ссылкой на источники в окружении французского президента сообщал, что после переговоров французский президент сказал своему окружению, что во время встречи в 2019 году Путин был менее жестким и не таким зацикленным на истории.