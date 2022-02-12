Стали известны подробности разговора Путина и Макрона

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что «искренний диалог несовместим с эскалацией» конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Стороны выразили готовность продолжать диалог по выполнению Минских соглашений и обсуждению безопасности в Европе.

Ранее сообщалось, что Путин и Макрон провели телефонные переговоры, чтобы попытаться ослабить растущую напряженность в российско-украинском кризисе. Разговор продлился 1 час 40 минут.

7 февраля Путин и Макрон провели личную встречу, которая продлилась более пяти часов. Лидеры двух стран провели часть беседы за рабочим обедом, в ходе которого российский президент угостил Макрона осетриной, олениной и грушевым пирогом. По итогам переговоров была проведена пресс-конференция, после которой политики проговорили еще около 20 минут.

Reuters со ссылкой на источники в окружении французского президента сообщал, что после переговоров французский президент сказал своему окружению, что во время встречи в 2019 году Путин был менее жестким и не таким зацикленным на истории.