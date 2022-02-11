Лидер КПРФ Геннадий Зюганов госпитализирован

Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов госпитализирован. Об этом глава пресс-службы партии Александр Ющенко сообщил «Интерфакс».

По его словам, политик на несколько дней помещен в больницу для профилактики. Данное решение было принято с учетом эпидемиологической ситуации в России, а также перенесенных политиком в течение последних несколько лет операций.

Ющенко пояснил, что у Зюганова появились признаки простудного заболевания. Его поместили в больницу по совету врачей, чтобы исключить все риски, пояснил глава пресс-службы.

Экс-депутат Вячеслав Лысаков сообщил при этом в своем Telegram-канале, что лидер КПРФ находится в том же корпусе ЦКБ, что и глава ЛДПР Владимир Жириновский.

9 февраля стало известно, что Жириновского госпитализировали с коронавирусом. Различные СМИ сообщали, что он находится в тяжелом состоянии с двухсторонней пневмонией. Оценки поражения легких политика варьируются от 30 до 75%.

При этом в ЛДПР заявляли, что их лидер ежедневно изучает прессу, рабочие документы, дает поручения по телефону, и, вероятно, скоро вернется к полноценной, активной работе. В Кремле пожелали Жириновскому скорейшего выздоровления. В Минздраве сообщили, что заразившийся коронавирусом политик, находится в стабильном состоянии.