В КПРФ ушли от ответа, связана ли госпитализация Зюганова с коронавирусом

Глава пресс-службы партии КПРФ Александр Ющенко в беседе с «Газетой.Ru» уклончиво ответил на вопрос о связи госпитализации Геннадия Зюганова с коронавирусом.

«Все связано с коронавирусом, вся жизнь связана с коронавирусом, вы работаете на удаленке, все сейчас связано с коронавирусом», — сказал он.

Ранее бывший депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в своем Telegram-канале сообщил, что, по данным его источника Геннадия Зюганова госпитализировали в то же отделение, что и Владимира Жириновского. При этом Александр Ющенко заявил, что к этой информации нельзя относиться как к достоверной, но сообщать, в каком отделении на самом деле лежит Зюганов, не стал.

«Лысаков не депутат, он не имеет медицинского образования и никакого отношения не имеет к ЦКБ. Поэтому я не знаю, чем он руководствуется, когда такое пишет. Что касается Зюганова, он проходит плановую профилактику по рекомендации врачей, которые собственно была с учетом его медицинских показателей и оперативных вмешательств, которые были на протяжении последних трех-четырех лет» – ответил он.

Ранее глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко сообщил о госпитализации лидера партии Зюганова. По его словам, политик принял такое решение «с учётом эпидемиологической ситуации» и перенесённых политиком медицинских вмешательств за последние годы.

9 февраля стало известно о госпитализации руководителя ЛДПР Владимира Жириновского из-за заражения омикрон-штаммом коронавируса. В Минздраве сообщили, что Жириновского госпитализировали еще 2 февраля. Председатель партии скрывал, что заболел COVID-19 из-за боязни, что информация об этом внесет сомнения в ряды сторонников вакцинации.