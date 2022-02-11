Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Внук Зюганова прокомментировал сообщения о госпитализации политика 17:35
В Красноярском крае 14-летнего школьника убило током от зарядки мобильного телефона 17:34
Песня Егора Крида и МакSим рекордно быстро возглавила топ Apple Music 17:29
РУСАДА инициировало расследование в отношении персонала Валиевой 17:28
В России снизился коллективный иммунитет к COVID-19 17:24
В Германии назвали сложными переговоры с Россией в нормандском формате 17:23
Из штаб-квартиры продуктовой сети украли 60 тысяч пчел 17:22
Евреи стали переодеваться в мусульман, чтобы иметь возможность молиться... 17:18
Шойгу охарактеризовал сотрудничество России и Британии 17:18
Шойгу призвал Запад прекратить «напичкивать» Украину оружием 17:15

В КПРФ ушли от ответа, связана ли госпитализация Зюганова с коронавирусом

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Глава пресс-службы партии КПРФ Александр Ющенко в беседе с «Газетой.Ru» уклончиво ответил на вопрос о связи госпитализации Геннадия Зюганова с коронавирусом.

«Все связано с коронавирусом, вся жизнь связана с коронавирусом, вы работаете на удаленке, все сейчас связано с коронавирусом», — сказал он.

Ранее бывший депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в своем Telegram-канале сообщил, что, по данным его источника Геннадия Зюганова госпитализировали в то же отделение, что и Владимира Жириновского. При этом Александр Ющенко заявил, что к этой информации нельзя относиться как к достоверной, но сообщать, в каком отделении на самом деле лежит Зюганов, не стал.

«Лысаков не депутат, он не имеет медицинского образования и никакого отношения не имеет к ЦКБ. Поэтому я не знаю, чем он руководствуется, когда такое пишет. Что касается Зюганова, он проходит плановую профилактику по рекомендации врачей, которые собственно была с учетом его медицинских показателей и оперативных вмешательств, которые были на протяжении последних трех-четырех лет» – ответил он.

Ранее глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко сообщил о госпитализации лидера партии Зюганова. По его словам, политик принял такое решение «с учётом эпидемиологической ситуации» и перенесённых политиком медицинских вмешательств за последние годы.

9 февраля стало известно о госпитализации руководителя ЛДПР Владимира Жириновского из-за заражения омикрон-штаммом коронавируса. В Минздраве сообщили, что Жириновского госпитализировали еще 2 февраля. Председатель партии скрывал, что заболел COVID-19 из-за боязни, что информация об этом внесет сомнения в ряды сторонников вакцинации.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть