«Обсуждать тут нечего». В МИД России прокомментировали ответ ЕС и НАТО

В письменной реакции НАТО и ЕС относительно понимания и реализации на практике принципа неделимости безопасности усматривается «увиливание от ответа», считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, на Западе не хотят признавать за собой взятые по линии ОБСЕ и Россия — НАТО обязательства.

Россия не может принять коллективный ответ Евросоюза и НАТО на письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова об их понимании принципа неделимости безопасности. Об этом говорится в опубликованном на сайте ведомства в пятницу, 11 февраля, комментарии официального представителя министерства иностранных дел Марии Захаровой.

«Не можем принять «коллективный» ответ, напоминающий «круговую поруку». Ждем развернутой реакции на поставленный нами вопрос от каждого адресата. Увиливание от ответа означает, что на Западе не хотят признавать за собой взятые по линии ОБСЕ и Россия — НАТО обязательства и пытаются заботиться о своей безопасности за наш счет», — отметила она.

Захарова утверждает, что в ответах генсека НАТО Йенса Столтенберга и Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, к которым РФ не обращалась, не содержится предметной реакции на прямо поставленный вопрос.

«Вместо этого нам предлагается вступить в диалог по укреплению безопасности. Напомним, что послание Сергея Лаврова было адресовано министрам иностранных дел 37 государств Европы и Северной Америки. И в нем было особо подчеркнуто, что мы ожидаем развернутый ответ в национальном качестве», — пояснила она.

По ее оценкам, ответ Столтенберга и Борреля «нельзя охарактеризовать иначе как проявление дипломатической невежливости и неуважения» к просьбе Москвы.

«Под документами ОБСЕ и Россия — НАТО, в которых зафиксирован принцип неделимости безопасности, стоят подписи глав государств и правительств соответствующих стран. В ОБСЕ государства участвуют в национальном качестве, и именно в этом качестве они обязались не укреплять свою безопасность за счет безопасности других», — отмечается в сообщении.

Захарова также отметила, что для РФ категорически неприемлем подход, когда НАТО и ЕС настаивают на своей главенствующей роли в обеспечении безопасности в Евроатлантике. «В принятых на высшем уровне в ОБСЕ Хартии европейской безопасности 1999 года и Астанинской декларации 2010 года четко и недвусмысленно записано, что «ни одно государство, группа государств или организация не могут быть наделены преимущественной ответственностью за поддержание мира и стабильности в регионе ОБСЕ», — подчеркнула представитель российского МИДа.

Она добавила, что предлагаемый Западом новый раунд обсуждений по тематике европейской безопасности «категорически неприемлем». «Данный принцип закреплен в основополагающих документах ОБСЕ и Россия — НАТО, принятых на высшем уровне. Обсуждать тут нечего. Как и в случае с минским комплексом мер по Украине, надо просто выполнять соответствующие договоренности безусловно и в полной мере. Будем этого добиваться», — заключила Захарова.

28 января Лавров направил главам внешнеполитических ведомств ряда европейских стран, США и Канады послание по тематике неделимости безопасности. В четверг Боррель сообщил, что направил российскому министру ответное письмо, в котором призвал Москву к диалогу и отводу войск из Белоруссии, а также от границ Украины и из Крыма. Со своей стороны Столтенберг сообщил, что направил Лаврову письмо с призывом провести новые переговоры по ситуации на Украине, военной транспарентности, снижению рисков и контролю над вооружениями, включая ядерное оружие, напоминает ТАСС.

Добавим, что в спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Лаврова, по последним данным ВЦИОМ, составляет 17,4% — он уступает только президенту Владимиру Путину и разделяет вторую-третью позиции с министром обороны Сергеем Шойгу. При этом за январь 2022 года рейтинг главы МИД вырос на 4,3%.