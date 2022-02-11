Захарова прокомментировала слова генсека НАТО об усилении войск на востоке Европы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале опубликовала сообщение, в котором прокомментировала слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о намерениях усилить присутствие альянса на восточном направлении на фоне напряженной ситуации вокруг Украины и реальной угрозы военного конфликта.

«А вот, что происходит на самом деле: НАТО продолжает наращивать присутствие у границ России и создает для этого повод в виде нагнетания ситуации вокруг Украины», — написала она в своем посте.

Раннее генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил намерение усилить присутствие военных на востоке Европы. Политик отметил, что НАТО рассматривает возможность размещения новых боевых групп не только в Румынии, но и в других странах региона Черного моря. Окончательное принятие решения по расширению военного влияния на этих территориях в долгосрочной перспективе намечено на весну текущего года.

Также Захарова высказалась по поводу слов премьера Британии Бориса Джонсона о том, что Лондон работает над «отвлечением внимания русских», назвав эти действия «стратегиями от Бога».