Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Порошенко признался, что дал указание вывезти золото и из Крыма в 2014 году 16:02
Тодоренко выбросила игрушки трехлетнего сына из-за его приступа агрессии 16:01
Медведев призвал усилить контроль за мигрантами 15:57
В Еврокомиссии призвали «Газпром» вести себя как хороший бизнес-партнер 15:55
«Вектор» сообщил о почти 100% уровне антител после... 15:54
В Турции предотвращено убийство израильского инженера в отместку... 15:51
Винер-Усманова о ситуации с Валиевой: у Кабаевой было то же самое 15:49
Парфюмерный эксперт Берлянская назвала ингредиенты «духов с феромонами» 15:48
ГИБДД назвала тревожным количество пьяных водителей в январе 15:46
Сержант провел церемонию получения нового звания в бассейне 15:45

Захарова прокомментировала слова генсека НАТО об усилении войск на востоке Европы

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале опубликовала сообщение, в котором прокомментировала слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о намерениях усилить присутствие альянса на восточном направлении на фоне напряженной ситуации вокруг Украины и реальной угрозы военного конфликта.

«А вот, что происходит на самом деле: НАТО продолжает наращивать присутствие у границ России и создает для этого повод в виде нагнетания ситуации вокруг Украины», — написала она в своем посте.

Раннее генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил намерение усилить присутствие военных на востоке Европы. Политик отметил, что НАТО рассматривает возможность размещения новых боевых групп не только в Румынии, но и в других странах региона Черного моря. Окончательное принятие решения по расширению военного влияния на этих территориях в долгосрочной перспективе намечено на весну текущего года.

Также Захарова высказалась по поводу слов премьера Британии Бориса Джонсона о том, что Лондон работает над «отвлечением внимания русских», назвав эти действия «стратегиями от Бога».

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть