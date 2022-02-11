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В МИД назвали ответ ЕС и НАТО на письмо Лаврова по безопасности «круговой порукой»

Захарова: Москва не может принять похожий на «круговую поруку» ответ Запада по безопасности

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Москва не может принять письменный ответ Европейского союза и НАТО на письмо министра иностранных дел России Сергея Лаврова об их понимании принципа неделимости безопасности. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

По ее словам, ответ коллективного Запада напоминает «круговую поруку».

«Ждем развернутой реакции на поставленный нами вопрос от каждого адресата. Увиливание от ответа означает, что на Западе не хотят признавать за собой взятые по линии ОБСЕ и Россия — НАТО обязательства и пытаются заботиться о своей безопасности за наш счет», — говорится в сообщении.

В своем послании Лавров заявил, что Россия обеспокоена ростом военно-политической напряженности в непосредственной близости от ее западных границ, а также тем, что коллеги из США, НАТО и Евросоюза взывают к «деэскалации» и призывают РФ «выбрать путь дипломатии», однако Россия и так следует этому пути.

В конце января США и НАТО передали РФ свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. Президент России Владимир Путин, комментируя документы, отметил, что США и НАТО «обошли» обозначенные российской столицей вопросы, предоставив в ответ «политические клише» и предложения по второстепенным темам.

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