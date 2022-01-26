«Мы не пойдем на компромисс». США и НАТО ответили на предложения РФ

США и Североатлантический альянс в среду передали России свои письменные ответы на предложенные Кремлем гарантии безопасности. Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступили на пресс-конференциях по итогам передачи документов. В заявлениях они обозначили свои принципы в переговорах с Москвой.

«Большие шансы на успех»

«В этом документе, помимо изложения наших ключевых принципов, помимо изложения наших обеспокоенностей, обеспокоенностей наших союзников и партнеров по поводу вещей, которые сделала Россия, и которые, как мы полагаем, подрывают безопасность и стабильность, мы также описываем сферы, где мы полагаем, что можем вместе развивать безопасность для всех, в том числе для России», — прокомментировал содержание американского ответа Блинкен.

При этом он подчеркнул, что США не опубликуют документ, так как считают, что «дипломатия имеет большие шансы на успех», если оставить «место для конфиденциальных переговоров». Соединенные Штаты также надеются, что «Россия разделяет» их взгляды и отнесется к их предложениям серьезно.

Госсекретарь США также планирует поговорить с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в ближайшие дни, когда Москва ознакомится с американским ответом. При этом он подчеркнул, что документ разрабатывался в координации с союзниками и Украиной, в его написании также принимал активное участие президент США Джо Байден.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своем выступлении отметил, что Североатлантический альянс решился дать письменный ответ на предложения России, поскольку намерен достичь серьезного прогресса в диалоге с Москвой.

По его словам, предложения, направленные России, могут быть полезными как для НАТО, так и для РФ. При этом он подчеркнул, что ответ в том виде, в котором он был передан Москве, поддержали все 30 членов НАТО.

Нерушимый принцип «открытых дверей»

Блинкен отметил, что США не поступятся принципом «открытых дверей» НАТО. Это отображено в письменном ответе России по предложенным гарантиям безопасности.

«Мы не пойдем на компромисс по основным принципам… Один из этих принципов — это право наций на выбор собственного пути. НАТО уважает решение стран, которые хотят вступать в альянс или нет. Если Украина решит не вступать, как это сделала Швеция, мы будем исходить из уважения права на самоопределение. Такого рода решение должны приниматься путем консенсуса между союзниками и с учетом намерений страны, которая подает заявку на вступление», — заявил в свою очередь Столтенберг.

Он подчеркнул, что НАТО не откажется от принципа открытых дверей и оставит за другими странами, включая Украину, право на вступление в альянс.

Госсекретарь США рассказал, что в ближайшие дни США поставят на Украину новую партию помощи в сфере безопасности. При этом в Вашингтоне надеются, что предназначенные для отправки в Европу силы не придется задействовать.

Наращивание военного присутствия

Столтенберг в своем выступлении заявил, что Россия «должна вывести свои войска из Украины, Грузии и Молдавии», где они «размещены без согласия этих стран». Он рассказал, что НАТО на фоне переговоров с Россией, несмотря на свою надежду на деэскалацию ситуации вокруг Украины, усиливает свое присутствие в регионе, в том числе в районе Балтийского и Черного морей.

«Несколько недель назад мы также увеличили потенциал сил реагирования НАТО. Они состоят из различных формирований, основная часть состоит из наземных войск численностью 5 тыс. человек. Там есть французский контингент, также туда направляют подразделения и другие страны», — сказал генсек Североатлантического альянса.

Он поприветствовал решение США привести в готовность 8,5 тыс. военнослужащих для возможного участия в силах реагирования в Европе. «Мы принимаем усилия в направлении диалога, и в то же время мы работаем над усилением сил НАТО», — констатировал Столтенберг.

Диалог с РФ

Несмотря ни на что, Соединенные Штаты готовы продолжать диалог с Россией в тех областях, где еще возможно сотрудничество. В переданном Москве документе, по словам Блинкена, «содержатся очень позитивные вещи, над которыми нужно работать». Он также отметил, что в США не уверены, что РФ «нападет» на Украину.

В свою очередь, генсек НАТО предложил России установить прямую линию связи, продолжить диалог на разных площадках, включая Совет Россия-НАТО. Североатлантический альянс также предложил России обсуждать вопросы разоружения, размещения ракет и контроля над вооружениями.

17 декабря 2021 года Россия обнародовала проекты двух договоров с США и Североатлантическим альянсом, в которых потребовала отказаться от дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины или иных постсоветских стран.

Кроме того, российская сторона предложила НАТО не размещать дополнительные военные контингенты и вооружения за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к НАТО стран Восточной Европы), — кроме исключительных случаев с согласия России и членов альянса.

Среди прочего, РФ призвала США дать обязательства не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности. Также в проекте договора Соединенным Штатам предложили взять обязательства не создавать военные базы в постсоветских странах, не использовать их военную инфраструктуру и не развивать с ними военное сотрудничество.