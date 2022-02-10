«Не переходил на личности». Слова Путина об Украине вызвали возмущение в США

Президент РФ Владимир Путин объяснил свои слова «нравится, не нравится – терпи, моя красавица», привлекшие большое внимание СМИ и зарубежных политиков. Об этом он заявил в ответ на вопрос репортера Life.ru во время брифинга после встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
«Я никогда в своей работе за многие годы не переходил на личности, и это не имело никакого личного измерения», — сказал глава государства.
По словам Путина, он произнес эту фразу в контексте темы Украины и минских договоренностей 7 февраля, по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Кремле.
Путин напомнил во время пресс-конференции слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что тому «ни один пункт не нравится» из минских соглашений. «Ну, нравится — не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять», — сказал тогда российский президент.
В США слова Путина восприняли негативно – пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что Вашингтон будет возмущен любыми шутками на тему изнасилований. Один из корреспондентов сказал Псаки во время брифинга, что «многие русскоговорящие истолковали фразу президента [РФ] об Украине как шутку про изнасилование».
«Я бы сказала, что любая шутка об изнасиловании, безусловно, вызовет возмущение у всех в администрации США независимо от того, исходит ли она из уст американского или иностранного чиновника»,
— сказала представитель президента США.
Она добавила, что Штаты всегда открыто выражали свою обеспокоенность «воинственной риторикой» российского лидера.
Пресс-секретарь Белого дома Джен ПсакиJonathan Ernst/Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский заявил двумя днями ранее, что Украина действительно «красавица» — об этом он сказал после встречи с французским лидером Макроном, прилетевшим в Киев из Москвы.
«Безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом России. Украина действительно красавица. По поводу «моя» — это уже перебор небольшой», — сказал он. Зеленский добавил, что Украина еще и «терпелива, потому что это мудрость».
«Наше терпение влияет на провокации, когда мы не отвечаем, а ведем себя очень достойно», — считает украинский глава.
Киевский политолог Михаил Погребинский впоследствии заявил, что если президент Украины пытался пошутить, то весьма нелепо. Свое мнение политолог высказал в эфире канала «Первый казацкий» на YouTube.
«Перевел стрелки, что вроде Путин имел в виду Украину, что она тоже красавица, только не твоя, а моя. Ну понес всякую ахинею в ответ и выглядел как дурак просто, самый элементарный», — оценил слова Зеленского эксперт.
Погребинский добавил, что президент Украины напрасно решил пошутить, забыв об основном смысле слов Путина – обязанности Украины выполнять минские соглашения.
Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с Зеленским сказал, что украинский лидер подтвердил готовность страны к исполнению минских соглашений. Он добавил, что Киев заявил о своей приверженности к сохранению перемирия в Донбассе. Французский лидер при этом назвал минские договоренности «единственной основой для урегулирования кризиса на Украине».
«С президентом Франции мы договорились о том, что он позвонит после серии своих консультаций не только в Киеве, но с европейскими странами, с американскими партнерами. Но, как я понимаю, они (переговоры) еще не закончились, пока такого разговора не состоялось», — сказал президент РФ Владимир Путин 10 февраля.