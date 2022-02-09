Телеканал CNN объяснил использование Путиным фразы о красавице

Журналист американского телеканала CNN Натан Ходж попытался пояснить, почему президент России Владимир Путин использовал фразу «нравится, не нравится, терпи, моя красавица» в ходе встречи с его французским коллегой Эммануэлем Макроном 7 февраля в Москве.

«Фольклор это или нет, но это высказывание раскрыло издевательское отношение Путина к Украине, которую, как президент ясно дал понять, он не считает настоящей страной. Кроме того, это было напоминанием о неизменном женоненавистничестве российского президента и в его политике, и в его публичных выступлениях», — выразил мнение американец.

По словам Ходжа, Путин неоднократно использовал спорные выражения, вызывающий резонанс в средствах массовой информации. Так, он напомнил о фразе Путина о чеченских сепаратистах, произнесенной им в 1999 году: «Если мы их в туалете поймаем, то, извините, и в сортире их замочим».

«То же самое относится и к нынешнему кризису. Когда Путин отказывается от дипломатического языка, он дает понять, что с ним можно встретиться и поговорить», — заявил журналист.

Высказывание Путина о красавице прозвучало 7 февраля в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Москве. Стороны обсуждали вызвавшие споры гарантии безопасности и ситуацию на Украине. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это выражение относилось к необходимости Киева выполнять взятые на себя обязательства по Минским соглашениям.

Комментируя слова Путина, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина действительно «красавица», но не согласился с местоимением «моя».