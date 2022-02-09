Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Джо Рогану пришлось оправдываться за расистскую лексику 11:57
Минпросвещения: три четверти учителей получают оклад ниже МРОТ 11:53
Шесть человек задержаны в Петеребурге после обысков в коммунальных службах 11:53
Министр иностранных дел Словакии заявил, что ему стыдно за депутатов 11:52
«Ъ»: энергокомпании РФ обвинили «Газпром» в аномальном... 11:51
В ДНР зафиксировали передвижение украинских танков 11:50
Врач развеяла популярный миф о контактных линзах 11:50
«Пускай извиняются прилюдно»: Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ 11:43
Синоптик пообещал москвичам теплую погоду в День всех влюбленных 11:43
На Украине назвали антироссийские санкции «дамокловым мечом» 11:42

Телеканал CNN объяснил использование Путиным фразы о красавице

Журналист CNN Ходж: фраза Путина о красавице показывает его издевательское отношение к Украине

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Sputnik/Reuters

Журналист американского телеканала CNN Натан Ходж попытался пояснить, почему президент России Владимир Путин использовал фразу «нравится, не нравится, терпи, моя красавица» в ходе встречи с его французским коллегой Эммануэлем Макроном 7 февраля в Москве.

«Фольклор это или нет, но это высказывание раскрыло издевательское отношение Путина к Украине, которую, как президент ясно дал понять, он не считает настоящей страной. Кроме того, это было напоминанием о неизменном женоненавистничестве российского президента и в его политике, и в его публичных выступлениях», — выразил мнение американец.

По словам Ходжа, Путин неоднократно использовал спорные выражения, вызывающий резонанс в средствах массовой информации. Так, он напомнил о фразе Путина о чеченских сепаратистах, произнесенной им в 1999 году: «Если мы их в туалете поймаем, то, извините, и в сортире их замочим».

«То же самое относится и к нынешнему кризису. Когда Путин отказывается от дипломатического языка, он дает понять, что с ним можно встретиться и поговорить», — заявил журналист.

Высказывание Путина о красавице прозвучало 7 февраля в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Москве. Стороны обсуждали вызвавшие споры гарантии безопасности и ситуацию на Украине. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это выражение относилось к необходимости Киева выполнять взятые на себя обязательства по Минским соглашениям.

Комментируя слова Путина, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина действительно «красавица», но не согласился с местоимением «моя».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть