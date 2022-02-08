«Москва и Париж не могли заключить никаких сделок». В Кремле опровергли публикацию FT

В Кремле назвали неверной информацию о том, что президенты России и Франции заключили сделку по дэскалации ситуации вокруг Украины. Там отметили, что Путин призвал Зеленского к выполнению минских соглашений, а также заявили, что Россия «готова встречаться с кем угодно», если это поможет разрешить конфликт на востоке Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию газеты Financial Times о том, что президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон якобы заключили сделку по снижению напряженности вокруг Украины.

«Financial Times, конечно же, написала неверно, по сути неверно», — сказал Песков. «В нынешней ситуации Москва и Париж не могли заключить никаких сделок, это просто невозможно», — отметил представитель Кремля.

«Потому что Франция является и членом ЕС, и председательствующей страной в ЕС, Франция является и членом НАТО, где Франции не принадлежит лидерство, лидерство принадлежит совсем другой стране в этом блоке. И о каких сделках может идти здесь речь?» — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Газета Financial Times ранее утверждала, что в ходе переговоров Путин заявил Макрону, что выведет из Белоруссии более 30 тыс. военных после окончания февральских учений. Также отмечалось, что российский президент пообещал французскому коллеге не предпринимать новых военных инициатив и вести диалог о развертывании российских войск.

Ни Путин, ни Макрон не говорили об обсуждении таких обещаний в ходе пресс-конференции после встречи в Кремле.

«Терпи, моя красавица». Что Путин хотел сказать Зеленскому

Песков объяснил журналистам, что имел в виду российский президент, процитировав выражение «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица» по отношению к Украине и минским соглашениям. По его словам, поговорка означает, что государство должно выполнять взятые на себя обязательства.

Путин ранее обратил внимание на утверждения украинского лидера Владимира Зеленского, который «недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих минских соглашений».

«В Киеве то говорят, что будут соблюдать, то говорят, что это разрушит их страну. Президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих минских соглашений. Ну, нравится — не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится», — указывал российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с Макроном.

«Бьюсь об заклад, это было очень тяжело перевести на французский язык, — сказал Песков. — Президент имел в виду, что если государство взяло на себя обязательства, если стоит подпись главы государства, то эти обязательства нужно выполнять».

При этом представитель Кремля не согласился с версией журналистов, которые предположили, что Путин сделал отсылку к песне группы «Красная плесень».

«Я убежден, что Владимир Путин не знаком с творчеством этой группы. И, наверное, думаю, что в свое время эта группа, я тоже, честно говоря, не знаком, позаимствовала это из русского фольклора», — считает Песков.

Возможная встреча Путина с Зеленским

В Кремле также рассказали, что Россия готова к возможной встрече Путина и Зеленского, если это поможет разрешить конфликт на востоке Украины.

«Что касается встречи [Путина] с Зеленским, то априори от нее никто не отказывается. Если эта встреча действительно поможет разрубить этот ставший уже гордиевым узел в ситуации на юго-востоке страны, [Россия] будет готова встречаться с кем угодно», — сказал пресс-секретарь президента.

Песков добавил, что необходимо определить конечную цель такой встречи. «Сначала нужно понять, встречаться [президентам РФ и Украины] с какой целью, по каким вопросам и ориентируясь на какой результат. Этого понимания пока не вызрело», — отметил представитель Кремля.

Переговоры президентов России и Франции прошли 7 февраля в Кремле и продолжались более пяти часов. На пресс-конференции Путин заявил, что встреча была содержательной и прошла в деловом ключе. Президент РФ рассказал, что обсудил с Макроном вопросы нерасширения НАТО и ситуацию вокруг Украины.