«НАТО — порождение холодной войны». Китай против продвижения альянса на восток

Попытки расширения НАТО лишь способствуют формированию политических блоков и возникновению противостояния в военной сфере, считают в Пекине. Североатлантический альянс, по мнению китайской стороны, должен предпринимать больше усилий для укрепления межгосударственного доверия.

Представительство КНР в Евросоюзе выступает против расширения НАТО и считает бесполезными соответствующие усилия, предпринимаемые Североатлантическим альянсом для обеспечения глобальной безопасности. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник, 8 февраля, на сайте дипмиссии.

«Расширение НАТО не поможет обеспечить безопасность и стабильность в мире», — отмечается в документе.

Попытки расширения «лишь способствуют формированию политических блоков и возникновению противостояния в военной сфере», утверждают в представительстве Китая. «Мы призываем НАТО отказаться от мышления и идеологии холодной войны, проявлять уважение к суверенитету, безопасности и интересам других стран, к различиям их цивилизаций, истории и культур», — указывается в тексте.

«НАТО — порождение холодной войны. Китайская сторона считает, что региональную безопасность нельзя обеспечить насильственным расширением военных объединений. Североатлантический альянс должен предпринимать больше усилий для укрепления межгосударственного доверия, по-настоящему защищать региональные мир и стабильность», — заключили в дипмиссии.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что совместную декларацию Китая и РФ по итогам встречи лидеров двух стран в Пекине следует считать «попыткой отрицать право суверенных стран делать самостоятельный выбор» относительно оборонных союзов. Он подчеркнул, что «двери альянса остаются открытыми», напоминает ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин 4 февраля посетил открытие зимних Олимпийских игр. В Пекине состоялась его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе переговоров было принято совместное заявление Москвы и Пекина о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии.

Как расширяется НАТО

НАТО — военный союз, организация которого составляет систему коллективной защиты. Вступление новых членов в альянс регулируется статьей 10 Североатлантического договора, в которой провозглашается, что каждое европейское государство, которое способно развивать принципы договора и способствовать безопасности в Североатлантическом регионе, может быть приглашено к присоединению к НАТО. Страны, желающие присоединиться, должны отвечать определенным требованиям и пройти многошаговый процесс, включающий в себя политический диалог и военную интеграцию.

Североатлантический альянс прошел семь этапов расширения. Первое, второе и третье расширения произошли еще до распада Советского Союза. В 1952 году в НАТО вошли Греция и Турция, в 1955 году — ФРГ и в 1982 году — Испания.

В 1990 году, с объединением Германии, территория альянса расширилась на земли бывшей ГДР. В ходе переговоров по объединению была достигнута договоренность о том, что иностранные (не германские) войска не будут размещаться на территории бывшей ГДР, и, предположительно, устная договоренность о нерасширении НАТО на восток. Наличие такой договоренности (и ее последующее нарушение со стороны НАТО) декларируется российским руководством, но отвергается альянсом.

В 1994 году было принято решение о принятии в НАТО бывших республик СССР и государств-членов Организации Варшавского договора. Занимавший тогда пост президента США Билл Клинтон в январе 1994-го говорил, что такое решение может стать «самосбывающимся пророчеством» и приведет к «отчуждению» России.