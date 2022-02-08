Путин оценил ответ США на предложения по гарантиям безопасности

Президент России Владимир Путин прокомментировал ответ Вашингтона на предложенные Москвой гарантии безопасности, в частности, гарантированное нерасширение НАТО на Восток. Его слова передает РИА «Новости».

«Впечатление, что мы даже не ставили эти вопросы, их просто обошли. Мы видим политические клише и предложения по некоторым второстепенным вопросам», — сказал российский президент на пресс-конференции по итогам встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Путин также оценил предложения России. По его словам, в документе нет невыполнимых условий.

Макрон в свою очередь заявил, что диалог России и Запада необходимо продолжить, «чтобы найти решение и в краткосрочной, и долгосрочной перспективе».

Кроме того, Путин выступил категорически против расширения НАТО на Восток за счет вступления в альянс новых стран. Глава государства отметил, что Москву продолжают успокаивать, говоря о том, что Североатлантический альянс выполняет исключительно оборонительную функцию. Однако действия НАТО во многих странах, показали, что это не так, добавил он.