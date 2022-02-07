США напомнили о «суверенитете Японии» над Южными Курилами

Посол США в Токио Рам Эмануэль заявил, что Вашингтон продолжает признавать «японский суверенитет» над южными островами Курильской гряды. По его словам, Россия и Япония должны заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Сегодня, 7 февраля, японцы отмечают так называемый «День северных территорий», утраченных страной в 1945 году.

Соединенные Штаты признают южную часть Курильских островов частью Японии. Об этом в своем Twitter заявил американский посол в Токио Рам Эмануэль.

«В этот день, когда в Японии отмечают День северных территорий, я хочу сказать предельно твердо и четко — Соединенные Штаты поддерживают Японию в вопросе северных территорий», — сказал дипломат в своем видеообращении.

Северными территориями официальный Токио называет острова южной части Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи. МИД РФ подчеркивает, что эти острова – суверенная часть России.

Посол Эмануэль добавил, что Штаты поддерживают усилия Москвы и Токио по заключению мирного договора и разрешению этого территориального спора. По словам дипломата, «пренебрежение Россией суверенитетом другого государства – не новость». При этом он напомнил, что Россия «стягивает войска к границам Украины».

Наиболее популярные комментарии к твиту Рама Эмануэля различаются. Один из пользователей заявил, что благодарен послу США за поддержку японцев. Другой напомнил, что США были союзником СССР во Второй мировой войне, и воевали против Японии. Еще один комментарий, набравший 133 лайка, обвиняет советские войска в оккупации островов после окончания Второй Мировой.

«Россия вторглась на территорию Японии после капитуляции Японии во Второй мировой войне. Затем [русские] выстрелили торпедой в уходившее оттуда мирное судно и всех убили. Погибли также брат и сестра моего дедушки. Я расскажу об этом своим детям и внукам», — заявил один из пользователей.

Стоит отметить, что десантные операции на Южных Курилах состоялись до и после подписания японским правительством Акта о капитуляции. Однако высадки после прекращения военных действий представляли собой принятие капитуляции японских гарнизонов; в 1946 году указом главнокомандующего союзных сил генерала Дугласа Макартура, Южные Курилы были исключены из территории Японии.

В 1951 году в Сан-Франциско был заключен мирный договор между Японией и союзными державами; Токио отказался от притязаний на Южные Курилы (причем эти острова она получила по итогам русско-японской войны 1904-1905 годов).

Советская сторона предлагала внести в проект мирного договора поправку о суверенитете СССР над Южными Курилами. Эти предложения не были приняты, поэтому Москва не подписала мир с Японией. Современный Токио утверждает, что острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи в состав Курил не входили, и Япония от них не отказывалась.

В 1956 году была принята московская декларация СССР и Японии. Состояние войны, согласно документу, прекращалось, дипломатические отношения восстанавливались, а советское правительство передавало японцам острова Хабомаи и Шикотан. Однако произойти это должно было только после заключения мирного договора.

Токио отказался подписывать мир под давлением США – Вашингтон пригрозил, что не отдаст японской стороне архипелаг Рюкю с островом Окинава, взятый американцами во время войны. В ходе разгоревшейся Холодной войны советская сторона отказывалась признавать наличие территориального спора.

На протяжении всей постсоветской истории России стороны продолжают фактически бесплодные попытки разрешить вопрос. При этом Япония, заявляя о своем суверенитете над «северными территориями», пользуется термином с весьма размытыми границами; и в целом хочет рассматривать вопрос на основании самого первого в истории дипломатического договора с Российской Империей от 1855 года — Симодского трактата.

«Нонсенс»

Осенью 2021 года президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Фумио Кисида подтвердили намерение вести диалог по мирному договору между двумя странами.

«В ходе телефонного разговора лидеров Японии и России в отношении переговоров о заключении мирного договора была подтверждена договоренность уверенно продолжать переговоры. И мы будем продолжать переговоры», — заявил министр иностранных дел Тосимицу Мотэги.

Премьер Кисида в ходе дебатов в парламенте заявил, что суверенитет Токио распространяется на острова южной части Курил. По его словам, японские власти должны решить этот вопрос, «не оставляя его следующим поколениям», и Токио настроен на заключение мирного договора с Москвой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не согласна со словами Кисиды. Острова являются частью РФ.

В сентябре сам Путин заявил, что отсутствие мирного договора с Японией — это нонсенс.

Россия готова обсуждать мирный договор с Японией только на основе Совместной декларации 1956 года, данное соглашение предусматривает возможность обсуждения передачи Токио островов Шикотан и Хабомаи. Однако любые переговоры должны проводиться только после заключения мира.