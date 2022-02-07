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Премьер Японии заявил о желании заключить мирный договор с Россией

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Jae C. Hong/AP

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что он готов вести упорные консультации с Россией с целью заключения мирного договора. Его слова приводит ТАСС.

Премьер выразил сожаление, что через 76 лет после окончания Второй мировой войны не решена проблема северных территорий, а между Японией и Россией не заключен мирный договор.

«Я намерен вести упорные переговоры с РФ по этому вопросу, следуя всем достигнутым ранее соглашениям, включая те, что были заключены на высшем уровне в Сингапуре в 2018 году», — заявил он.

В сентябре Президент России Владимир Путин и премьер Японии Кисида подтвердили намерение вести диалог по мирному договору между двумя странами.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, которая предполагала, что Москва рассмотрит возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.

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