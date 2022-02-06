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Политика

«Не надо протягивать руку». Как коронавирус повлиял на переговоры политиков

В Кремле пояснили, что отказаться от рукопожатия Путина и Си попросили китайские коллеги

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Китайская сторона попросила президента России Владимира Путина не пожимать руку председателю КНР Си Цзиньпину во время встречи в Пекине из-за угрозы распространения коронавируса. В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и турецкий министр обороны Хулуси Акар заболели COVID-19 после визита на Украину. Как пандемия влияет на встречи политиков — в обзоре «Газеты.Ru».

Руки не пожимать

Путина попросили не пожимать руку Си Цзиньпину в связи с мерами безопасности, уточнил руководитель протокола президента РФ Владислав Китаев, передает ТАСС.

«Это, разумеется, все было оговорено и согласовано заранее. Наши китайские коллеги попросили обойтись без рукопожатия. Мы не нашли в этом ничего криминального. И согласились на это. Президент знал о том, что не надо протягивать руку председателю КНР», — сказал Китаев.

Он подчеркнул, что не нужно искать в этом случае политическую подоплеку. Китаев отметил, что подобная практика в годы пандемии уже не редкость.

«Когда приезжала госпожа [экс-канцлер ФРГ Ангела] Меркель к нам в гости в августе прошлого года, просьба от ее протокола поступила тоже: не жать ей руки. Мы вышли из ситуации, преподнеся ей букет цветов», — указал Китаев.

По его словам, Путин относится к таким просьбам благожелательно, без негатива и всегда старается идти навстречу.

Президент России 4 февраля посетил открытие Олимпиады в Пекине и провел личные переговоры с лидером КНР. Перед началом встречи они не пожали руки, а только помахали друг другу. Российский президент стал первым мировым лидером, с которым Си Цзиньпин встретился лицом к лицу с начала пандемии.

За одним пятиметровым столом

Меркель, о которой вспомнил Китаев, была не единственным зарубежным политиком, который во время визита в Москву из-за пандемии сохранял определенную дистанцию с Путиным. Так, в феврале с российским лидером встретился в Кремле премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Во время переговоров Путин и Орбан сидели на разных концах длинного стола, при этом в начале разговора венгерский политик кашлял.

После они выпили шампанское, стоя на расстоянии 5 метров друг от друга. «Я никогда еще в жизни не сидел за таким длинным столом», — признался на встрече Орбан. Путин, в свою очередь, извинялся за то, что общаться приходится с соблюдением социальной дистанции.

Кто заболел на переговорах

Президент Турции, который в феврале заразился коронавирусом, перед этим посетил с визитом Украину, где провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским. Вместе с ним в Киеве была и его супруга, турецкие министры, в том числе глава МИД обороны. Министр национальной обороны, Эрдоган и его жена после этого визита сдали положительные тесты на коронавирус. Все они переносят заболевание легко.

В начале этого года выяснилось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не хотел уходить на самоизоляцию, когда у него появились первые симптомы коронавируса в марте 2020 года. Политик якобы заявил помощникам, что «силен как бык», и продолжал проводить встречи даже с явными симптомами.

«Ему сказали, что у него может быть COVID, но он отверг это. У него был постоянный тяжелый кашель, но он ходил по зданию и проводил встречи», — рассказывал источник газеты Times. В итоге Джонсон попал в реанимацию.

Такое поведение премьера критиковал бывший главный советник Джонсона Доминик Каммингс. Он говорил, что незадолго до своей госпитализации политик хотел встретиться с королевой Елизаветой II. »[Он] не подумал о том, что мог быть заражен и мог заразить королеву, которая могла умереть из-за болезни», — возмущался чиновник.

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