Стало известно о состоянии заразившегося COVID-19 Эрдогана

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган рассказал о своем самочувствии после заражения коронавирусом.

«Сегодня утром наш врач провел плановую проверку. К счастью, ничего негативного. Болезнь протекает легко, и мы продолжаем нашу работу дома с госпожой Эмине», — написал он в Twitter.

5 февраля Эрдоган сообщил, что заразился вместе с супругой Эмине «омикрон»-штаммом коронавируса. Тест глава государства сдал по возвращении из рабочей поездки на Украину. В день переговоров в Киеве выяснилось, что COVID-19 диагностировали у руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака.

Позже стало известно, что в Турции проводят расследование из-за оскорблений в интернете заболевшего коронавирусом Эрдогана. По обвинению в публикации провокационного и оскорбительного контента были задержаны восемь человек, четверых заключили под стражу.