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Политика

«Результаты расследования могут быть дискредитированы»

СПЧ попросил передать дело жены экс-судьи Янгулбаева в Москву

Чеченские силовики не должны заниматься делом жены экс-судьи Сайди Янгулбаева, так как общество отнесется к результатам такого расследования предвзято, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев. Все материалы он призвал передать в центральный аппарат СКР или в региональное управление по СКФО.

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев обратился в Следственный комитет с просьбой передать дело Заремы Мусаевой, жены бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, в центральный аппарат ведомства или в следственное управление по Северо-Кавказскому федеральному округу.

«Риторика с обеих сторон приобрела крайне острый характер, вплоть до публичных заявлений должностных лиц Чеченской Республики с угрозами в адрес семьи Янгулбаевых. В сложившейся ситуации ход и результаты расследования уголовного дела в отношении Заремы Мусаевой могут быть дискредитированы и оценены обществом как предвзятые и необъективные», — говорится в обращении Фадеева к главе СКР Александру Бастрыкину.

Выдержки из письма опубликованы на сайте СПЧ.

Уголовное дело против Мусаевой «тесным образом» связано с конфликтом между чеченскими властями и братьями Янгулбаевыми, которых называют администраторами интернет-ресурса, на котором публикуются материалы с оскорблениями в адрес руководства республики, отмечается на сайте организации (речь идет об оппозиционном Telegram-канале «1ADAT» — прим. «Газеты.Ru»).

Арест Мусаевой

Мусаева была задержана в квартире в Нижнем Новгороде 20 января. Под предлогом постановления чеченского следствия о принудительном приводе Янгулбаева и его жены Заремы на допрос, силовики увезли супругу судьи, не дав ей одеться и взять необходимые лекарства.

Против Мусаевой возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» (ч. 2 ст. 318 УК РФ). По версии следствия, женщина расцарапала лицо участкового по Ахматовскому району Грозного, когда тот составлял на нее протокол. Ей грозит до 10 лет тюрьмы. Старопромысловский районный суд Грозного в среду, 2 февраля, арестовал Мусаеву на два месяца.

В конце января женщина написала заявление об отказе от услуг адвоката. «Комитет против пыток» (в 2015 году внесен Минюстом в реестр иноагентов и был ликвидирован, в настоящее время работает под тем же названием без образования юрлица) считает, что Мусаева сделала это под давлением. По информации организации, к обвиняемой ранее не пускали группу адвокатов, ссылаясь на карантин и «вызов начальства». Также защитникам не хотели выдавать материалы дела, связанные с причиной заключения под стражу.

В отношении сына Мусаевой, правозащитника Ибрагима Янгулбаева, также завели дело — его обвиняют в публичных призывах к террористической деятельности. По информации издания Baza, в старых постах в Telegram-канале «1ADAT» нашли признаки оправдания деятельности Умарова, Басаева, Масхадова и других террористов. Он заочно арестован и объявлен в федеральный розыск.

Судья без неприкосновенности

Накануне квалификационная коллегия судей Чечни путем тайного голосования прекратила отставку экс-судьи Янгулбаева «за несоответствие требованиям статуса судьи в отставке». Решение было единогласным. Таким образом, Янгулбаев лишен неприкосновенности и может быть подвергнут административному или уголовному судопроизводству. Ему также не будут больше выплачивать судейскую пенсию, он лишен всех льгот.

«Лишившись статуса судьи в отставке, я теряю неприкосновенность. Видимо, они и на меня хотят сфабриковать какое-то дело. Мне просто жалко этих судей, моих бывших коллег, которые выполняют любые капризы Кадырова. Почему они не уходят с работы, я не знаю. Никакой независимости там нигде нет», — прокомментировал решение коллегии Янгулбаев в беседе с РБК.

В течение десяти дней экс-судья может обжаловать прекращение отставки.

Янгулбаев и его дети в настоящее время находятся за границей. Глава Чечни Рамзан Кадыров на этой неделе обратился обратился к государствам, которые «приютили» Янгулбаевых, и призвал вернуть их в Россию. «Благодарности от них не ждите, а зерно разлада они у вас обязательно посеют. Лучше… вернуть (их) в Россию, потому что ничего хорошего их пребывание для ваших государств не принесет», — заявил глава Чечни.

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