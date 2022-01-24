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Кадыров пообещал найти покинувшего Россию экс-судью республики Янгулбаева и его семью

Глава Чечни Кадыров назвал экс-судью республики Янгулбаева «воплощением предательства»

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Саид Царнаев/РИА «Новости»

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал бывшего судью Верховного суда республики Сайди Янгулбаева «воплощением предательства».

«Настоящим воплощением предательства является Янгулбаев-старший. Называясь судьей, он не смог воспитать интеллигентных детей. И вместо того чтобы их осудить за экстремистские высказывания, предал судебную систему, поддержал их и сбежал, прикрывшись статусом судьи», — написал глава республики в Telegram-канале.

Также Кадыров назвал террористами члена СПЧ, председателя «Комитета против пыток» (в 2015 году, после внесения Минюстом в реестр иноагентов, организация была ликвидирована, в настоящее время работает под тем же названием без образования юридического лица) Игоря Каляпина и журналистку Елену Милашину, а также призвал российских правоохранителей «задержать пособников террористов».

«Еще раз повторяю: куда бы Янгулбаевы ни сбежали, где бы ни находились, мы со своей стороны сделаем все, чтобы найти их согласно закону, а если окажут сопротивление, то они будут уничтожены», — заключил он.

Ранее бывший судья Верховного суда (ВС) Чечни Сайди Янгулбаев и его дочь Алия покинули Россию из-за угрозы жизни. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», Янгулбаевы вылетели из Нижнего Новгорода днем 22 января. Этому предшествовало заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, что Янгулбаевы — «пособники террористов», которых ждет место «либо в тюрьме, либо под землей».

Вечером 20 января вооруженные люди в масках — предположительно, сотрудники МВД из Чечни, ворвались в Нижнем Новгороде в квартиру Янгулбаева. Под предлогом постановления чеченского следствия о принудительном приводе Янгулбаева и его жены Заремы на допрос, они увезли супругу судьи. Мотивы предполагаемых силовиков могут быть связаны с преследованием в Чечне блогеров, причастных к оппозиционному Telegram-каналу «1ADAT». Один из них — сын пары, юрист и правозащитник Абубакар Янгулбаев.

В пятницу, 21 января, чеченское телевидение опубликовало видео, на котором Мусаева общается с омбудсменом республики и заявляет, что к ней не применяли насилие. Женщина также сообщила, что ей купили лекарство от диабета и сделали укол. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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