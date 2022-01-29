«Мне страшно, что малыш может слышать взрывы»: жители Донбасса о жизни под угрозой нападения

Сообщения о «российском вторжении» на Украину теперь идут параллельно с предупреждениями о подготовке нападения ВСУ на Донбасс. Жители самопровозглашенных республик хотя и говорят, что привыкли к таким вбросам, признают, что порой все же переживают, а некоторые начинают по-настоящему паниковать из-за риска начала боевых действий. Как живет Донбасс под непрекращающимися угрозами и постоянными обстрелами, «Газете.Ru» рассказали жители региона.

«Знакомые закупают крупы и консервы»

Обстановка на границе России и Украины подогревается с каждым днем. Параллельно с сообщениями о готовящемся российском вторжении на Украину стала появляться информация о подготовке нападения ВСУ на Донбасс. Но сами жители региона относятся к этому далеко не однозначно.

В разговоре с «Газетой.Ru» жители Донбасса отвечают по-разному на вопрос об отношении к подобным сообщениям. Например, жительница Луганска Алина считает, что нападение на самопровозглашенные республики со стороны Украины возможно. По ее словам, у многих это вызывает панику.

«Люди закупают продукты на «черные» дни. У меня паника, потому что ребенку десять месяцев. Уже на всякий случай закупила питание и подгузники. Мне страшно, что мой малыш может слышать взрывы, может сидеть в подвале без нормального воздуха и света, голодный.

Я сама прошла это все в 2014 году. Знакомые тоже закупают крупы, консервы, сахар, муку, чай. Особенно уделяется внимание жизненно необходимым лекарствам», — сказала она.

Местные СМИ, как отметила жительница ЛНР, стараются не нагнетать панику, но сообщения из США, Европы, Украины и России сводятся к тому, что возобновление боевых действий возможно.

«Если честно, 2014 год научил. После пережитого всегда есть в резерве лекарства, спички, фонарики с батарейками и продукты первой необходимости. Я буквально вчера пополнила запасы детского питания и средств детской гигиены. Еще я насушила сухарей. Вот так бывает в XXI веке… Это же я делала в 2014 году. Тогда смеялись многие, но потом пожалели, что не насушили хлеба, как я. Мы устали от этого всего. Тяжело», — призналась Алина.

«Бежать на территорию Украины»

Ее землячка Ольга, говоря о происходящем, выразила такое же мнение — жители устали от постоянных угроз и хотят вернуться к привычной мирной жизни.

«Уже надоело. Хочется нормальной, прежней жизни! Каждый день о вторжении пишут в новостях, особенно об обострении ситуации на прифронтовых территориях. Но, если честно, после 2014 года уже верится, что нападение может произойти», — сказала она.

Андрей живет в Луганске вместе с семьей. Он признался, что у него тоже есть волнение из-за того, что может произойти вторжение.

«Переживания, конечно же, есть, но в большей степени стараюсь об этом не думать. Мне достаточно того, что я в 2014 году видел. Это очень страшно. В случае нападения вижу только одно решение — бежать на территорию Украины. Хотелось бы переехать из Луганска уже сейчас, но возможности нет», — сказал он.

Как уточнил Андрей, он беспокоится не потому что, Украина может начать наступление на республики, а в большей степени опасается возможного нападения России на Украину.

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«То, что Россия может напасть на Украину, как она это сделала в 2014 году — это вполне реально», — считает он.

Нападение со стороны Украины житель Луганска назвал заезженной темой: об этом говорят уже несколько лет и даже называют приблизительную дату вторжения, но на деле «одни разговоры, которые лишь сеют панику».

«Если стреляют, то все хорошо»

Вместе с тем житель ДНР Руслан уверен, что никакого нападения ни со стороны России, ни со стороны Украины не будет.

«Никто никуда вторгаться не будет. По правилу войны, кто нападает, тот больше теряет. России, например, нападать бессмысленно. На Украине постоянно говорят, что Россия нападет: то на Старый Новый год, то в другой день, но никто так и не нападает. У нас уже шутят, что Россия скоро будет платить Украине неустойку за то, что не напала на нее», — смеется Руслан.

Какую-либо панику из-за сообщений о вторжении он отрицает: жители к ним уже привыкли и больше не верят.

«Поверят, когда здесь уже будет что-то падать. Люди живут, работают, радуются, никакой паники нет, никто спички, соль не скупает. Стрельба у нас здесь постоянно, но бояться надо, если ее нет. Это я как военнослужащий знаю.

Если стреляют, то все хорошо, а если не стреляют, то жди подвоха»,

— объяснил он.

Житель Донецка Леонид, говоря о сложившейся в информационном поле ситуации, ограничился небольшим комментарием: «Никакой паники нет и не будет. А отпор фашистам мы дадим и сильно. Забыли они 2014 год! Мы как пионеры — всегда готовы».

«Вы нас не понимаете»

Ирина также живет в ДНР. По ее словам, сообщения о готовящемся нападении слышит часто, но не верит в них. Она призналась, что хотела бы вхождения республики в состав России, чтобы была «какая-то стабильность». Ирина посетовала, что руководство республики не справляется со своими обязанностями и жители мечтают о стабильных ценах и зарплатах. В маленьком городе, где она живет, раньше бурлила жизнь, люди работали, учились, но теперь многие уезжают оттуда.

«А я не хочу переезжать, это моя родина, здесь могилы моих родителей. Да, очень тяжело, финансов не хватает, но я думаю, и на нашей улице будет праздник. Переезжать? А куда нам переезжать? Кому мы нужны?» — сказала она.

Говоря о возможном нападении, сначала Ирина выразила философскую позицию: в жизни возможно все, чему бывать — того не миновать, поэтому паники нет.

Но позже она признала, что на самом деле переживает из-за происходящего.

«Меня это беспокоит, но что мне делать? Бегать или биться головой о стену? У меня в армии ДНР брат служит, племянник. В 2014 году погиб мой отец. У меня сын растет. Естественно, я переживаю и очень. А план на случай обострения конфликта, конечно, есть. Смотрели фильм «Вулкан»? Там есть прекрасная фраза «Зажать голову между коленками и попрощаться с попкой». Не понимаете вы нас…» — заключила жительница Донбасса.