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Политика

В Киеве потребовали не упрощать получение пенсий для ЛНР и ДНР

МИД Украины назвал провокацией поручение Путина о выплатах для жителей Донбасса

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Andrew Burton/Getty Images
Киев требует отменить поручение президента Путина предоставить жителям Донбасса возможность оформить соцвыплаты через «Госуслуги». МИД Украины заявил об очередном нарушении суверенитета страны и подчеркнул, что недружественный шаг был сделан Москвой в условиях усиливающейся напряженности в связи с ситуацией на границе.

Министерство иностранных дел Украины назвало «гибридной провокацией» и «нарушением суверенитета» поручение президента России Владимира Путина о социальных выплатах российским гражданам, постоянно проживающим в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

«Рассматриваем обнародование поручения президента РФ о предоставлении жителям временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей соцвыплат через российский портал «Госуслуги» как очередное нарушение суверенитета Украины, направленное на продолжение принудительной интеграции населения временно оккупированных территорий нашего государства в российское политическое, экономическое и гуманитарное пространство», — говорится в комментарии ведомства.

Украинский МИД особо подчеркнул, что поручение по выплатам было дано Путиным во время роста напряженности вокруг ситуации на Украине.

«Требуем от РФ отменить принятое решение, прекратить подобные гибридные провокации и воздерживаться от усложняющих дипломатический процесс шагов, прежде всего в работе «нормандского формата» и Трехсторонней контактной группы», — заключили в министерстве.

«Важнейший гуманитарный шаг»

В субботу, 29 января, Путин поручил рассмотреть вопрос предоставления гражданам России, проживающим в Донбассе, возможности подать заявления на соцвыплаты через портал «Госуслуги». Ответственным за исполнение поручения президент назначил премьера Михаила Мишустина, идеи должны быть представлены до 1 мая.

Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка назвал поручение Путина «важнейшим гуманитарным шагом». Он напомнил, что Киев еще в 2014 году заблокировал возможность удаленного получения пенсий и других соцвыплат жителями Донбасса. На этом фоне действия Москвы «ярко показывают, для кого важны люди и обеспечение их законных прав», считает политик.

«Этот шаг подчеркивает мирные намерения России, демонстрируя, что забота о людях является главным приоритетом государственной политики. В это же время мы видим и то, что делает для нашего региона Украина: обстрелы, блокада, разжигание ненависти к жителям Донбасса.

Те люди, которые добросовестно работали в «украинский период», отчисляли налоги, надеясь, что получат в будущем гарантии соцподдержки от государства, попросту были ограблены пришедшей новой властью [в Киеве]», — сказал Бидевка.

В ноябре прошлого года президент также подписал указ о гуманитарной поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Сертификаты о происхождении товаров, выданные в республиках, будут признаваться в России, что позволит местным производителям участвовать в тендерах российских госкомпаний.

Ранее КПРФ и ЛДПР предложили признать независимость самопровозглашенных республик Донбасса. Текст подготовленного коммунистами проекта обращения Госдумы к Путину был опубликован 19 января. В документе его авторы констатировали, что жители ДНР и ЛНР с 2014 года живут под обстрелами, за время конфликта погибло более 10 тыс. человек погибли, более 50 тыс. ранены. Киев не платит жителям пенсии, социальные пособия и установил экономическую блокаду региона. «Действия украинских властей вполне возможно сравнить с геноцидом собственного народа», — говорилось обращении.

В Минобороны Украины заявили, что признание Россией независимости ЛНР и ДНР будет означать выход Москвы из Минских соглашений. Предложение КПРФ нацелено на то, чтобы заставить нервничать Украину, но «у России ничего не выйдет», отмечал украинский министр обороны Алексей Резников.

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