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Политика

«Россия снова протягивает руку помощи»

Путин подписал указ о гуманитарной поддержке ДНР и ЛНР

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»
Президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР). Документ облегчит поступление товаров из этих регионов на российский рынок. Как объясняют власти, это должно повысить уровень жизни местных жителей, чье положение ухудшилось из-за экономической блокады со стороны Украины и пандемии

Согласно поручению российского президента, в России будут признавать сертификаты на товары и услуги, выданные в ДНР и ЛНР. Кроме того, теперь товары из Донбасса будут наравне с российскими участвовать в государственных закупках. Отдельные юридические лица также смогут закупать товары из ЛНР и ДНР на тех же условиях, что и российские. Будут отменены экспортно-импортные квоты на перевозку товаров через границы самопровозглашенных республик (за исключением отдельных групп товаров). Отдельно президент поручил организовать пункты пропуска на границе, через которые будут идти товары из Донбасса.

Правительство должно в течение месяца обеспечить выполнение указа. Он будет действовать до «политического урегулирования ситуации» в Донбассе на основе Минских соглашений. В связи с принятием указа в законодательную базу России внесут необходимые изменения.

Как отмечается в документе, решение принято для «защиты прав и свобод человека <...>, оказания гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады и ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».

Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал указ протянутой «рукой помощи» и поблагодарил Путина. »«Пока «сограждане» обстреливают нашу территорию, братский народ России снова протягивает руку помощи и оказывает гуманитарную поддержку, так необходимую Донбассу», - сказал он.

Что поставляет Донбасс?

Из-за войны в Донбассе Украина потеряла значительную часть промышленности, которая осталась на неподконтрольных Киеву территориях. На долю Луганской и Донецкой областей приходилась четверть украинского экспорта ($17 млрд в год). В первую очередь донбасский регион ценен как центр металлургии, а также поставщик угля. До войны в Донбассе работали более 80 металлургических предприятий. Добыча угля на Украине в 2013 году достигала почти 84 млн тонн, и почти 75% обеспечивали донбасские шахты. Кроме того, в регионе изготавливали трамваи, тепловозы, промышленную технику, которую преимущественно продавали на российский рынок.

Киев считает Донбасс своей оккупированной территорией и с 2014 года держит регион в экономической блокаде. Правительство Украины прекратило там выплату всех социальных пособий, включая пенсии, украинские банки не обслуживают счета населения и предприятий. В декабре 2016-го украинские активисты начали блокировать транспортное сообщение с неподконтрольными территориями Донбасса. В марте 2017 года СНБО Украины прекратило движение товаров между Украиной и ЛНР с ДНР.

Эксперты отмечали, что на деле экономическая блокада вовсе не означает, что Украина перестала покупать товары с неподконтрольных территорий. Так, Киев в больших количествах приобретает у России уголь, часть которого может попадать на российский рынок из Донбасса. Кроме того, блокада не в силах остановить контрабанду.

Издание Deutsche Welle писало, что предприятия Донбасса продают уголь в Россию по заниженным ценам — вдвое дешевле той, которую затем приходится платить Украине. Средняя стоимость угля, ввозимого в Россию из неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, по данным российской таможни, составляла в 2019-2020 годах около $43 за тонну. Официальных подтверждений, что Россия затем продает этот же уголь Украине или европейским странам нет. Однако, бывший министр Украины по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш отмечал, что у товаров могут просто менять сертификат происхождения с донбасского на российский.

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