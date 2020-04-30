«Нет прогресса»: Украина саботирует соглашение по Донбассу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал власти Украины вступить в прямой диалог с самопровозглашенными республиками Донбасса — Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Об этом он сказал на брифинге по итогам переговоров глав МИД стран «нормандской четверки».

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«Главное — не ждать каких-то глобальных катаклизмов, чтобы люди, наконец, поняли необходимость договариваться, а просто добросовестно выполнять минские договоренности. Мы видим, что есть проблемы с обеих сторон», — добавил Лавров.

По его словам, Киев продолжает уклоняться от диалога с ДНР и ЛНР, хотя без этого нельзя согласовать все правовые аспекты для обеспечения действия особого статуса Донбасса на постоянной основе.

«Нет прогресса в согласовании с Донецком и Луганском конкретных аспектов включения «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство. «Формула Штайнмайера», напоминаю, касается взаимосвязи между проведением выборов и предоставлением Донбассу особого статуса», — отметил Лавров.

Продвижение на этом треке создало бы предпосылки для прогресса на всех остальных направлениях, считает глава МИД России, включая безопасность, социально-экономические и гуманитарные вопросы.

Говоря об итогах переговоров министров иностранных дел России, Украины, Германии и Франции, Лавров указал, что стороны подтвердили лишь частичное выполнение одного из девяти пунктов решений прошлогоднего саммита в «нормандском формате».

«Мы констатировали, что из девяти пунктов итогового документа парижского саммита нормандского формата выполнено, да и то частично, только одно — имею в виду обмен удерживаемыми лицами», — заявил глава МИД России.

Речь идет о двух обменах пленными — в декабре прошлого года и в апреле 2020 года — в общей сложности стороны передали друг другу 230 человек, хотя в рамках саммита «нормандской четверки» планировался обмен в формате «всех на всех». Во время переговоров главы МИД констатировали, что для реализации этого плана необходимо вначале установить всех пленных.

Россия в очередной раз призвала коллег по «нормандской четверке» оказать содействие контактной группы для выполнения этой цели, отметил Лавров. В частности,

Москва потребовала принять дополнительные меры для поддержки режима прекращения огня.

«Пока, к сожалению, добиться ощутимых результатов и здесь не удается. Было объявлено бессрочное перемирие в июле 2019 года, оно не соблюдается, есть жертвы среди мирного населения», — подчеркнул российский министр.

При этом, по данным ОБСЕ, с начала декабря прошлого года по конце апреля 2020 года ВСУ провели как минимум 20 атак по территории ДНР и ЛНР, в то время на украинской территории ни один населенный пункт не был обстрелян.

Кроме того, Москва вместе с Берлином и Парижем призвали контактную группу по урегулированию конфликта в Донбассе активнее заниматься вопросом выплат пенсий жителям региона.

Также на встрече главы МИД обсудили и другие гуманитарные вопросы, связанные с ДНР и ЛНР. Кроме того, на повестке стоял вопрос об ограничении доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территорию Донбасса.

Как заявил Лавров, речи о запрете или блокировании не идет, существуют лишь санитарные ограничения, связанные с распространением коронавируса.

«Существует высосанная из пальца и грубо политизированная аргументация на эту тему, но, подчеркну еще раз, и правила ОБСЕ для всех своих полевых миссий, и действия государств, которые делегировали своих граждан в миссию ОБСЕ, а теперь отзывают их оттуда, подтверждают, что никакого здесь ущемления полномочий этой миссии не существует», — уверен глава МИД России.

Москва также призвала представителей ОБСЕ проявить максимальную беспрестанность и объективность при своей работе в Донбассе, продолжил Лавров, это необходимо для продвижения к урегулированию конфликта.

«Рассчитываем, что сегодняшние переговоры были полезными, что те призывы, которые мы адресовали участникам контактной группы, будут услышаны и получат конструктивную реакцию», — подчеркнул российский министр.