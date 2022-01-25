Войска на Украину не отправим, но направим к ней. США и НАТО поделились планами

НАТО и США пообещали, что не будут размещать на Украине свои военные части. Однако они намерены усилить свое присутствие в регионе. Кроме того, уже на этой неделе Североатлантический альянс параллельно с Соединенными Штатами направит Кремлю письменный ответ на предложенные Россией гарантии безопасности.

«Сильное сдерживание»

«Мы обозначим (в ответе России – «Газета.Ru»), что готовы сесть... и обсудить контроль над вооружениями, разоружение, прозрачность военной деятельности, механизмы снижения рисков и другие вопросы, которые имеют отношение к европейской безопасности. А также сесть и выслушать обеспокоенность России», — сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью корреспондентке CNN Кристиане Аманпур.

Ранее он заявил, что альянс вскоре направит России свои письменные предложения, отвечающие требованиям безопасности Москвы, и предложит серьезно обсудить контроль над вооружениями и меры по обеспечению прозрачности военной деятельности и размещения ракет.

Накануне пресс-служба НАТО объявила о приведении в состояние готовности военных сил некоторых стран-участниц альянса. Они также направили в Восточную Европу дополнительные корабли и истребители. В CNN расценили эти шаги как сигнал о нарастающих опасениях западных стран по поводу возможного российского вторжения на Украину. Хотя Москва не раз заявляла, что не собирается ни на кого нападать.

Обвинения стали звучать в адрес России в связи с размещением российских военнослужащих на приграничных с Украиной территориях. Москва подчеркивает, что любые перемещения войск по территории страны — суверенное дело. НАТО и союзники альянса считают иначе и готовят ответные меры. Кремль, в свою очередь, расценивает поддержку Украины со стороны НАТО как угрозу на своем западном фланге.

«НАТО не будет размещать боевые части НАТО на Украине, но мы должны быть уверены, что не возникнет недопонимания относительно нашей готовности, нашей приверженности защите всех союзников, особенно в восточной части альянса», — заверил Столтенберг в интервью CNN.

24 января государства-члены альянса объявили о ряде новых военных размещений в Восточной Европе. Так, Дания отправила в Балтийское море фрегат и четыре истребителя F-16 в Литву. Нидерланды переправили в Болгарию два истребителя F-35. А Франция выразила готовность в случае необходимости ввести войска в Румынию. США также рассматривают возможность увеличения своего военного присутствия на Востоке. Однако в заявлении не говорилось, что войска будут использованы для помощи Украине, которая не является участником альянса.

В беседе с Кристианой Аманпур генсек НАТО также пояснил, почему Североатлантический альянс увеличил свое присутствие в восточной части Европы, в Черноморском и Балтийском регионах.

«Сильное сдерживание — лучший способ предотвратить любое нападение на любого союзника НАТО и лучший способ предотвратить конфликт», — считает он.

Не размещу, но отправлю

Не планируют отправлять войска на Украину и в Соединенных Штатах.

«У нас нет намерений размещать на Украине вооруженные силы и силы НАТО», — сказал Байден журналистам во вторник, 25 января.

Накануне 8,5 тыс. американских военных получили приказ быть готовыми к переброске со своих баз в США для усиления восточного фланга НАТО.

Байден подтвердил, что может в ближайшее время принять решение об отправке в Европу части американских сил, приведенных в состояние повышенной готовности на фоне напряженности вокруг Украины.

«Я, возможно, отправлю часть этих сил в ближайшее время. Просто потому что на это требуется время», — сказал американский президент.

Он также подчеркнул, что это решение он будет принимать, руководствуясь тем, что президент РФ Владимир Путин «сделает или не сделает».

Кроме того, во вторник телеканал Fox News сообщил, что США доставили на Украину три сотни противотанковых ракет Javelin. Согласно данным из открытых источников, стоимость одного комплекса в комплекте с шестью ракетами составляет от $600 тыс. до $1,4 млн. Этот ПТРК используется для поражения бронетехники и летательных аппаратов — вертолетов и беспилотников.