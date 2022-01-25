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НАТО не будет направлять на Украину свои войска

Генсек НАТО Столтенберг: альянс не будет размещать на Украине боевые расчеты

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Ints Kalnins/Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не будет размещать войска на Украине, передает РИА «Новости».

Он также указал, что альянс готов обсуждать с Россией вопросы безопасности, в том числе контроль над вооружениями.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что ни одна страна НАТО не отправит войска на Украину в случае агрессии со стороны России. По его словам, Великобритания «готова внести вклад в любые новые размещения войск НАТО, чтобы защитить» своих союзников в Европе. В частности, указал Джонсон, Соединенное Королевство уже передает вооружение, предназначенное для оборонительных действий, и участвует в подготовке украинских военных.

Также в канцелярии Джонсона пригрозили России «карательными мерами» при «дальнейшем российском вторжении» на Украину.

Сообщения о том, что Москва якобы готовит «вторжение» на Украину, появились в западных СМИ еще осенью прошлого года. США указывали на предполагаемое усиление сил России около украинских границ и с тех пор стали угрожать России новыми санкциями. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

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