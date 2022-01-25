НАТО не будет направлять на Украину свои войска

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не будет размещать войска на Украине, передает РИА «Новости».

Он также указал, что альянс готов обсуждать с Россией вопросы безопасности, в том числе контроль над вооружениями.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что ни одна страна НАТО не отправит войска на Украину в случае агрессии со стороны России. По его словам, Великобритания «готова внести вклад в любые новые размещения войск НАТО, чтобы защитить» своих союзников в Европе. В частности, указал Джонсон, Соединенное Королевство уже передает вооружение, предназначенное для оборонительных действий, и участвует в подготовке украинских военных.

Также в канцелярии Джонсона пригрозили России «карательными мерами» при «дальнейшем российском вторжении» на Украину.

Сообщения о том, что Москва якобы готовит «вторжение» на Украину, появились в западных СМИ еще осенью прошлого года. США указывали на предполагаемое усиление сил России около украинских границ и с тех пор стали угрожать России новыми санкциями. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.