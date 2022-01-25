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Байден готов перебросить в Европу часть войск США

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Джо Байден сообщил, что может в ближайшее время принять решение о переброске в Европу части войск США, которые были ранее приведены в боевую готовность. Слова американского лидера приводит Reuters.

«Я, возможно, отправлю часть этих сил. В ближайшее время. Просто потому что на это необходимо время», — сказал Байден.

По его словам, приведение войск в боевую готовность не является провокацией, а решение об отправке определится тем, что президент России Владимир «Путин сделает или не сделает».

При этом Байден подтвердил, что не планирует отправлять войска США на Украину.

Накануне в Пентагоне заявили, что США повыcят готовность войск в связи с напряженностью вокруг Украины — всего американское оборонное ведомство привело 8,5 тыс. военных в состояние повышенной готовности к переброске в Европу.

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