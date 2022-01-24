«Риторика России не внушает доверия»: как Европа будет сдерживать Москву

Совет ЕС официально осудил «агрессивные» действия России против Украины, назвав их угрозой миру и стабильности в Европе. К этому выводу главы МИДов Евросоюза пришли на плановом заседании Совета, на котором присутствовал и госсекретарь США Энтони Блинкен. В Брюсселе также объявили о готовности дать слаженный санкционный ответ в случае «вторжения» Москвы на Украину, но отметили, что угроза немедленного нападения России на данный момент отсутствует. Что обсудили европейские дипломаты на заседании Совета ЕС — в материале «Газеты.Ru».

Плановое заседание Совета Евросоюза в этот раз касалось вопросов европейской безопасности, в условиях угрозы «нападения» России на Украину, а также ситуации в Сирии, Ливии, Мали и Буркина-Фасо. Украинский вопрос стал ключевой темой встречи, для обсуждения которой к участникам мероприятия по видеосвязи подключился глава американского Госдепа Энтони Блинкен.

Как отметил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, выступая на пресс-конференции по итогам Совета ЕС, Евросоюз готов продолжить дипломатические усилия по диалогу с Россией.

«Наши совместные дипломатические усилия, направленные на то, чтобы убедить Россию встать на путь диалога, продолжатся, даже несмотря на то что риторика РФ не внушает доверия»,

— отметил дипломат, также добавив, что Брюссель призывает Москву продолжать переговоры по вопросам безопасности в рамках ОБСЕ и Совета Россия-НАТО.

Говоря об участии в мероприятии Блинкена, Боррель указал, что госсекретарь заверил глав МИД стран ЕС в отсутствии планов по эвакуации своих дипломатических сотрудников с Украины на фоне растущей «угрозы» со стороны России. По его словам, Вашингтон лишь разрешил не ключевым сотрудникам своей дипмиссии покинуть страну по желанию.

«Главы МИД сошлись во мнении, что нет даже минимальной необходимости в каких-либо мерах по эвакуации сотрудников из Украины», — заметил глава европейской дипломатии, объявив об отсутствии угрозы немедленного «нападения» России.

Кроме того, Боррель подчеркнул, что представитель США ознакомил своих европейских коллег с будущим ответом Вашингтона на предложенные Россией гарантии безопасности, проконсультировавшись с ЕС по этому вопросу. Правда, никакой конкретики он приводить не стал.

К чему Совет ЕС призвал Россию

Об угрозе «российского вторжения» в США заговорили еще осенью прошлого года и несмотря на отсутствие таких планов у Москвы, о чем не раз заявляли в Кремле, приняли целый ряд мер для сдерживания России.

В частности, США усилили военную поддержку Украины, одобрили отправку Киеву нового оружия, в этом вопросе Вашингтон поддержал Лондон и ряд стран Прибалтики, а по линии НАТО началось обсуждение отправки дополнительных сил в Восточную Европу.

На этом фоне рамках заседания главы МИД стран Евросоюза приняли совместное заявление относительно ситуации вокруг Украины. Так, стороны осудили продолжение «российской агрессии» и угроз в отношении Киева — по версии США, угрозами тут выступает предполагаемое скопление сил России около украинских границ.

«Совет ЕС осуждает продолжение агрессивных действий и угроз России против Украины, а также призывает Россию к деэскалации, соблюдению международного права и конструктивному участию в диалоге в рамках существующих международных механизмов <…> Понятию «сфер влияния» нет места в XXI веке. Любой вызов европейскому порядку безопасности влияет на безопасность ЕС и его государств», — говорится в заявлении.

При этом в ЕС указали на готовность к продолжению диалога для урегулирования ситуации, выступив за проведение переговоров на основании ключевых принципов безопасности Европы, которые прописаны в уставах ООН и ОБСЕ. В частности, это касается уважения принципов нерушимости границ, территориальной целостности государств и свободы стран в выборе организации своей безопасности, в том числе в плане участия в военных блоках — последний момент в ЕС упоминают уже не раз, поскольку Россия требует от НАТО прекратить расширения на Восток, в особенности за счет Украины.

«Эти принципы не являются предметом переговоров, пересмотра или новой интерпретации.

Их нарушение Россией является преградой для общей и неделимой безопасности в Европе и создает угрозу миру и стабильности на нашем континенте», — подчеркивается в заявлении.

Что ЕС обещает России

Отдельное внимание главы МИД стран ЕС уделили возможному ответу на действия России.

В совместном коммюнике указывается, что любая военная агрессия Москвы против Украины будет иметь высокую цену и масштабные последствия. В Брюсселе объявили о готовности к введению широкого набора секторальных и персональных ограничительных мер в отношении РФ.

«Совет ЕС подчеркивает роль ОБСЕ как надлежащей площадки для решения обеспокоенности по поводу безопасности всех заинтересованных сторон», — указали в ЕС, призвав Москву к конструктивному диалогу.

Впрочем, какие именно санкции Брюссель готов ввести в отношении России в коммюнике не сообщается, да и Боррель на пресс-конференции этот вопрос обошел стороной, не назвав даже сроков появления проекта подобных мер. Единственное, он подтвердил, что любые ограничения Евросоюз будет вводить вместе со своими союзниками, в особенности с США.

При этом в ЕС не забыли и о помощи Украине в условиях «агрессии» России. Так, помимо традиционных заявлений о поддержке территориальной целостности и суверенитета украинского государства, в Брюсселе пообещали выделить Киеву €1,2 млрд в связи с конфликтом в стране, а также подготовить новый пакет макрофинансовой помощи.

Более того, Евросоюз готов направить миссию в Киев, чтобы помочь украинским властям в борьбе с кибератаками. А также совет глав МИД стран ЕС может собраться в Киеве для демонстрации солидарности с Украиной.