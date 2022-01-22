«Полную изоляцию России обеспечить невозможно»: Берлин пошел против Вашингтона

Новый виток напряженности вокруг Украины продемонстрировал раскол по линии взаимодействия США и Германии. Несмотря на схожую риторику, Берлин проводит собственную политику в отношении России и Китая, отказываясь следовать в фарватере США. Отсутствие согласованности союзников наблюдается по линиям поставок оружия Украине, возможных санкций против Москвы и давления на КНР. При этом эксперты констатируют, что США вряд ли смогут добиться от Германии отказа от самостоятельной политики.

США продолжают уверять мировое сообщество в наличии серьезной угрозы «российского вторжения» на Украину из-за предполагаемого скопления российских войск у ее границ, на что указывают самые различные официальные представители Белого дома от президента Джо Байдена до госсекретаря Энтони Блинкена. Последний в очередной раз повторил данный тезис в рамках встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым 21 января, хотя основной темой переговоров был вовсе не украинский вопрос, а предложения Москвы к Вашингтону и НАТО по гарантиям безопасности.

В своих заявлениях США зачастую настаивают на готовности Запада дать слаженный и жесткий ответ на «агрессию» с российской стороны, в особенности угрожая жесткими санкциями против Москвы. В частности, в Конгрессе предлагают ввести ограничения в отношении первых лиц государства, закрыть операции с российским госдолгом и даже отключить страну от международной межбанковской системы SWIFT.

Однако несмотря на заверения Вашингтона о слаженной работе западных государств, один из ближайших европейских союзников страны — Германия — демонстрирует несколько иной подход к ситуации вокруг Украины. Формально Берлин поддерживает США в отношении их опасений по «вторжению» России и также не исключает введения санкций против Москвы, но в деталях политика ФРГ разительно отличается от линии Вашингтона.

Американо-германская рассинхронизация

Пока США вместе с Великобританией усиливают военную поддержку Украины, в том числе за счет отправки в страну вооружений и техники, что со стороны Вашингтона также касается разрешения на поставки американского оружия Киеву из государств Прибалтики, Германия от этих мер отказывается.

Берлин официально объявил, что не собирается поставлять какие-либо вооружения украинской стороне, выступив за урегулирования кризиса путем дипломатии.

Более того, по информации The Wall Street Journal, ФРГ запретила Эстонии передавать Украине поставленные ей артиллерийские системы. А ряд британских СМИ указывали, что доставку военной техники Киеву из Великобритании пришлось осуществлять в обход территории Германии из-за позиции немецкой стороны.

Отдельно стоит отметить информацию Der Spiegel, источники которого утверждают об отказе немецкого канцлера Олафа Шольца от встречи с Байденом в Вашингтоне в ближайшее время. Как утверждается в материале, глава кабмина Германии сослался на загруженный рабочий график, при котором нет времени на переговоры с президентом США — правда, официально Берлин опровергает срыв визита Шольца в Вашингтон.

Впрочем, несоответствие подходов ФРГ и США наблюдается далеко не только в вопросе поставок оружия Киеву. Так, в Германии активно высказываются против отключения России от SWIFT в качестве «западного ответа», продолжают выступать за реализацию «Северного потока — 2» и требуют от Украины выполнения минских соглашений.

Стоит выделить и то, что Берлин продолжает взаимодействовать с Пекином, так и не поддержав антикитайскую кампанию США в полной мере, в том числе задвигая на второй план вопрос ущемления прав уйгуров на территории КНР. К тому же, новое правительство ФРГ, начавшее свою работу под конец прошлого года, до сих пор не дало четких гарантий по сохранению планов на повышение расходов государства на оборону до 2% ВВП, чего требуют США в рамках НАТО.

Почему Берлин ведет свою игру

Как пишет Politico, Германия при включенных камерах ведет солидарную политику с США, но когда они выключаются, тон Берлина заметно меняется. По мнению обозревателей издания, ФРГ отходит от общей позиции Запада, несмотря на ожидания США по изменению ее политики с завершением эпохи Ангелы Меркель.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что немецкая сторона действительно ведет самостоятельную политику как в отношении России, так и Китая. По словам заместителя директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрия Суслова, ситуация вокруг Украины отражает общий подход Германии в отношении России, который принципиально не изменился с приходом нового правительства.

«США выступают за поставки оружия Украине, поскольку именно Вашингтон курирует украинский проект как форпост по сдерживанию России в Европе. Однако поддерживает их в европейском регионе только русофобское меньшинство вместе с Польшей и Великобритания, которая уже не входит в состав ЕС. То есть большинство стран Евросоюза придерживаются более умеренной позиции и это совпадает с немецким подходом», — добавил эксперт.

С точки зрения Суслова, Германия в целом не может себе позволить пойти на поставки оружия Киеву, потому что она является участником «нормандского формата» и гарантом минских соглашений. Эксперт уверен, что если Берлин решится на отправку вооружений, то это может спровоцировать военную конфронтацию и сорвать выполнение минских соглашений.

«Берлин, как и другие государства Западной Европы, не готов полномасштабно следовать в американском фарватере и терять остатки своей субъектности в отношениях с Москвой и Пекином. По линии взаимодействия с Россией, «Северный поток — 2» остается символом относительно самостоятельной политики ФРГ не по военно-политическим вопросам. А по Китаю им является отказ прекращения сотрудничества со стороны Берлина, в том числе по вопросам высоких технологий. Более того, Германия не поддерживает американскую риторику о геноциде в Синьцзянь-Уйгурском автономном округе», — отметил эксперт.

В то же время руководитель Центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белов уверен, что Россия встроена в немецкую политику и является партнером Берлина — это есть при нынешнем правительстве и было при прошлых.

«Стратегически Москва и Пекин остаются партнерами ФРГ без всякой оглядки на США. Никто в здравом уме не собирается в Германии превращать Россию в изгоя.

Германия действует в соответствии с принятой в Евросоюзе стратегией. В отношении Москвы применяется дуальный подход — партнер и конкурент, а по Китаю идет триада — партнер, конкурент и ценностный противник», — пояснил эксперт.

По мнению Белова, в наличии самостоятельного подхода со стороны Берлина нет ничего удивительного, поскольку Германия всегда проводила собственную политику и сам Евросоюз является суверенным образованием.

«Конечно, ЕС согласовывает с США вопросы безопасности, но у него есть своя собственная внешняя, оборонная и военная политика, да и свой ВПК, который конкурирует с американским. Евросоюз — самостоятельный субъект международного права, встроенный в сложную систему трансатлантической безопасности, где НАТО играет ведущую роль. В итоге полной зависимости объединения от США нет. ЕС до сих пор не взял под козырек, у него есть собственные интересы и он их реализует», — подчеркнул эксперт.

Смогут ли США сломить Германию

С приходом к власти Байдена в американо-германских отношениях наметилась определенная оттепель после четырехлетнего кризиса, спровоцированного экс-президентом США Дональдом Трампом — отношения сторон сильно ухудшились из-за жесткой риторики, введения экономических барьеров и различных угроз американского лидера.

Одним из позитивных примеров прошлого года стал отказ Вашингтона от введения санкций против компании-оператора «Северного потока — 2», что могло серьезно осложнить завершение проекта. Западные СМИ не раз называли это позитивным шагом для Германии, но все же это решение не подтолкнуло Берлин к полному следованию американской политике.

По мнению Дмитрия Суслова из НИУ ВШЭ, США не в состоянии обеспечить стопроцентную дисциплину даже со стороны своих ближайших союзников, поэтому проблемы с единством продолжатся.

«Вероятно, Вашингтон продолжит сталкиваться с проблемами в части единства рядов внутри западного сообщества, которое он пытается сплотить вокруг себя в противостоянии Китаю и России. Конечно, Германия в целом находится на стороне США в новом глобальном противостоянии, но внутри этого западного объединения остается высокая степень плюрализма. Это же говорит о том, что полной изоляции России или Китая от западного сообщества обеспечить невозможно», — резюмировал эксперт.