«Желающих поболтать о войне много»: чем Россия ответит на эвакуацию дипломатов США из Киева

Госдеп США выпустил рекомендацию американцам покинуть Украину и начал добровольную эвакуацию дипломатов. Аналогичные шаги уже рассматриваются в Германии, Франции, Австрии и Великобритании. Российские политики и дипломаты рассказали «Газете.Ru», чем чревата массовая эвакуация западных посольств из Киева, и как Москва должна реагировать на подобные шаги, учитывая непрекращающиеся слухи о скорой войне.

Что известно об эвакуации

В ночь на 24 января Государственный департамент США разрешил отъезд с Украины некоторым сотрудникам американского посольства в Киеве и членам их семей.

И хотя глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель не увидел особых причин для эвакуации дипломатов, ряд европейских стран, включая Германию, Австрию, Францию и Великобританию, начали работу по возвращению персонала домой. Эвакуацию также начала Австралия.

Искусственное нагнетание обстановки

Сообщения о планах западных стран начать эвакуацию собственных дипломатических представительств на Украине есть ничто иное как искусственное нагнетание обстановки, сходятся во мнении опрошенные «Газетой.Ru» политики и дипломаты.

Более того, подобные действия могут спровоцировать серьезный внутренний конфликт между Киевом и Донбассом, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«В США понимают, что Россия не может быть источником конфликта на Украине. А вот они спокойно могут развязать конфликт», — отметил сенатор.

Текущая обстановка говорит о манипуляциях со стороны США, которые используют ложные сообщения о якобы готовящихся наступлениях на Украину в собственных целях, заявил «Газете.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Зампредседателя комитета по международным делам Алексей Чепа, в свою очередь, считает, что западным дипломатам нужно сделать все, чтобы не позволить Киеву пойти на провокации.

«Главное, чтобы этих провокаций не было. В противном случае можно ожидать эскалации», — объяснил в разговоре с изданием Чепа.

Бывший заместитель генсека ООН, экс-замминистра иностранных дел России Сергей Орджоникидзе также выразил мнение, что сообщения об эвакуации дипломатического персонала искусственно нагнетают и без того напряженную обстановку.

«Все это выглядит как типичная провокация. Лавров от имени России уже заявил, что мы не собираемся нападать после заявлений в английских и американских СМИ. Пресса может напечатать что угодно, а от имени государства должны говорить официальные представители. Наши четко обозначил позицию», — отметил дипломат.

По словам Орджоникидзе, эвакуация дипломатов из Киева является беспрецедентным случаем.

«Еще во времена СССР были военные операции, включая события в Афганистане и Чехословакии. Американцы тоже осуществляли авантюры — куда они только не лезли. Но так, чтобы кто-то заранее уходил из страны — это противоречит элементарным вопросам военной стратегии. Это противоречит духу дипломатии», — заявил Орджоникидзе.

Об этом же сказал «Газете.Ru» председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. «Вся ситуация сейчас вокруг Украины — результат искусственного нагнетания. При этом заверения Москвы, что никто не собирается нападать на соседей, просто последовательно игнорируются.

Коллективный Запад играет в очень опасные игры. Идет политика эскалации напряженности в Европе, которая грозит обернуться серьезным кризисом, в первую очередь в сфере безопасности.

И ответственность за это будет лежать исключительно на Брюсселе и Вашингтоне», — сказал Слуцкий.

Эвакуация в контексте переговоров

Обращает на себя внимание тот факт, что сообщения об эвакуации начали звучать на фоне переговорного процесса по гарантиям безопасности между Россией и США. На прошлой неделе глава российского МИД Сергей Лавров встретился с американским коллегой Энтони Блинкеном, после чего Вашингтон согласился дать письменный ответ на предложения Москвы по европейской безопасности.

Российские политики допустили, что эвакуация персонала может быть еще одним рычагом давления на Москву в преддверии оглашения того самого письменного ответа, который может не понравиться Кремлю.

«Это может быть рычагом давления на Россию в условиях переговоров, которые сегодня ведутся. Поведение крайне неприличное и неправильное. Они, развязав конфликт на Украине, были двигателями основного переворота и никак не могут успокоиться. В итоге оказалось, что не такие они влиятельные и теперь пытаются повысить ставки, в том числе таким неприличным образом», — считает сенатор Цеков.

Милитаризация под прикрытием

Примечательно также, что экстренный вывод персонала практически не сказывается на поставках американцами оружия украинским властям.

Юрий Швыткин допускает, что вся история с эвакуацией является прикрытием для США и стран НАТО, которые хотят интенсифицировать «милитаризацию» Украины.

«Но мы делаем свое дело и обеспечим защиту рубежей. Россия готова ответить на провокации. Войска занимаются плановой боевой подготовкой», — сказал депутат.

Алексей Чепа также высказал мнение, что эвакуация дипломатического персонала используется Западом в качестве оправдания для поставок еще большего количества оружия официальному Киеву.

«На фоне того, что американцы вскоре должны предоставить письменный ответ на гарантии безопасности, они продолжают нагнетать ситуацию и оправдывать поставки своего оружия Украине, пользуясь напряженной обстановкой», — подчеркнул депутат.

Глазами России

К сложившейся ситуации надо относиться спокойно, считает Юрий Швыткин.

«Эвакуация — право любого государства. Если им нравится, то пусть эвакуируют», — заявил депутат.

По словам сенатора Цекова, Россия продолжит следить за ситуацией и работать над безопасностью не только для России, но и для всего Евросоюза.

«Не нужно никого упрашивать остаться. Надо делать то, что мы делаем. Понятное дело, что западные страны принесли много горя на Украину. Сейчас там творится паника — и во вред Украине, и Европе», — говорит собеседник «Газкты.Ru».

Депутат Чепа согласен с коллегами и подтверждает готовность последовательно выполнять работу по обеспечению безопасности в регионе.

«Мы делаем заявления, что никаких угроз с нашей стороны нет. Четко последовательно ведем свою работу. Предоставили письменно наше мнение по гарантиям безопасности. Ничего нового нам говорить не надо, и сильно реагировать на эти заявления, наверное, не стоит», — отметил Чепа.

«Пусть поступают с персоналом как хотят. Но я не думаю, что США закроют свое представительство. Потому что там до сих пор работают советники и по внешней, и по внутренней политике, и по военным делам. Добровольно они не уйдут. Это все болтовня», — подчеркнул Орджоникидзе.

«Россия должна вести себя спокойно, а МИД давать соответствующие оценки», — заключил дипломат.

Пропагандистское шоу

В то же время Сергей Орджоникидзе обратил внимание на роль СМИ в текущей напряженности вокруг «украинского вопроса». По словам дипломата, сообщения об эвакуации являются «пропагандистской уткой», тогда как Россию хотят поставить в позицию оправдывающейся стороны.

«То они говорят, что русские вот-вот нападут. То посольство эвакуируют. Это нагнетание намеренного характера, чтобы мы оправдывались без конца. Очень важно быть в наступательном плане тем, кто обвиняет. А тот, кто оправдывается — им меньше верят, и этим пользуются во всех вопросах. Придумают глупость и начинают тиражировать. Наши же СМИ это подхватывают», — заявил Орджоникидзе.

Дипломат также обратил внимание, что российские СМИ делают из Украины «пропагандистское шоу».

«Эти шоу и наших, и западных так называемых политологов, лишь обостряют обстановку. Какой-то профессор кислых щей начинает говорить, как Россия займет Харьков. Это его личное мнение, а он говорит «мы». Знаете, реальными вещами должны заниматься военные и дипломаты.

Те, кто по характеру своей деятельности должен заниматься такого рода вещами. Я бы поумерил трескотню в СМИ — и с их стороны, и с нашей. Люди начинают звонить друг у друга спрашивать, когда начнется война и чем запасаться. Не надо утраивать панику», — отметил эксперт.

«Была промежуточная встреча Лаврова с Блинкеном. Будут дальнейшие встречи. Американцы будут вытягивать время. Но что делать — это переговоры, и единственной альтернативой является война. В войне не заинтересовано ни одно государство. А поболтать на эту тему — желающих много», — заключил Орджоникидзе.