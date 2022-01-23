«Кишка тонка на нас напасть»: как украинцы готовятся к «российскому вторжению»

Последние месяцы западные СМИ и политики постоянно говорят об «угрозе российского вторжения» на Украину. И даже призыв Владимира Зеленского к согражданам не паниковать, судя по всему, оказывает мало эффекта — для украинцев подобные опасения стали неотъемлемой частью жизни. «Газета.Ru» узнала у украинцев, как они относятся к «нависшей угрозе».

Сообщения о готовящемся российском вторжении на Украину не уходят из повестки вот уже примерно два месяца, но в последнее время напряженность в международном пространстве, кажется, накаляется еще больше.

Неслучайным было обращение президента Украины Владимира Зеленского к нации 19 января, в котором он отметил, что «сейчас не время паниковать, нагнетать ситуацию, скупать гречку и спички».

Как рассказала «Газете.Ru» жительница Киева Ангелина (имя изменено по просьбе респондента), в ее окружении переживаний на эту тему нет, как и обсуждений в целом. С родственниками у нее этот вопрос поднимался только один раз, но больше об этом в семье не говорили.

«Все спокойно живут, паники нет. Тем более Зеленский сказал, что не хочет сеять панику и что угроза такая же, как и в 2014 году. Так что это просто хайп», — сказала она.

Впрочем, несмотря на стремление главы государства успокоить сограждан, едва ли можно назвать не вызывающим панику его предположение в интервью газете The Washington Post, что Россия может оккупировать Харьков, которое его пресс-секретарь назвал «просто примером».

Жительница Харькова Анастасия (имя изменено по просьбе респондента) рассказала «Газете.Ru», что «немного паники» из-за сообщений о готовящемся вторжении со стороны России действительно есть, особенно у тех, кто регулярно читает новости и смотрит новостные передачи по телевизору. При этом некоторые люди, приблизительно в возрасте 20-30 лет, по ее словам, вообще ничего не знают об угрозе вторжения, как и ее молодой человек, который удивился, когда она сказала ему об этом.

«Есть люди, которые считают, что у российского правительства кишка тонка будет напасть на Украину. Есть те, кто считает, что, если Россия захочет, она нападет на Украину. Но мы простые люди, что нам остается? Это все решают большие игроки в политике, от нас ничего не зависит», — сказала девушка.

По ее словам, лично у нее нет ни паники, ни страха, потому что украинцы живут в этом состоянии с 2014 года.

«Многие просто свыклись с этим и воспринимают это как данность, как коронавирус. Иногда бывает страшно, понимаешь, что это опасно, что это мешает полноценной жизни. Но когда долго живешь в этом, просто привыкаешь. В любом случае, если будет война, если политические силы будут делить господство в мире, больше всех пострадает Украина, потому что она находится посредине. Если что-то подобное случится, Украине достанется больше всего», — считает Анастасия.

Артур живет в Полтаве уже восемь лет. Туда он переехал из одного из городов, находящихся под контролем самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Как он рассказал «Газете.Ru», в его кругу общения, в который входят люди в возрасте 20-30 лет, паники из-за сообщений о готовящемся российском вторжении нет.

«Переживания на эту тему минимальные, потому что зачем переживать, если это и так случится? После 2014 года я не удивлюсь ничему, ведь сам был из оккупированных территорий. Реакция на подобные заявления не вызывает каких-либо бурных эмоций. Я повторюсь: люди после 2014 года готовы ко всему уже», — сказал он.

Артур не часто читает СМИ, но если и читает, то «независимые издания». Молодой человек затруднился ответить на вопрос, ощущает ли он моральное давление из-за сообщений о возможном нападении со стороны России.

«Просто думаешь об этом и понимаешь — если это начнется, то никакого смысла в твоих достижениях по жизни нет.

Все будут равны и надо будет сделать одно — защитить родину», — подытожил он.

Житель Полтавской области Александр рассказал, что о ситуации в целом ему известно, но она в его кругу общения тоже не обсуждается.

«Я лично думаю, что это вброс. Пустили и пустили слух, а какого-то эффекта на меня это не произвело. Родственники на это тоже внимания не обращают. Какое-то запугивание всегда было, есть и будет. Мне кажется, это распространение информации именно от тех, кто действительно хочет войны и хочет посеять смуту среди народа, чтобы несладко жилось. Тут бы благополучно прожить один день, а не думать, нападет ли Россия», — сказал он «Газете.Ru».

Молодой человек рассказал, что работает удаленно с людьми из Донецкой, Киевской областей, из Днепра и Одессы.

Все они слышали об этом или видели сообщения на тему вторжения и комментируют это одинаково: «Вот введут войска на территорию, помимо Донецка — тогда можно паниковать».

Александр отметил, что нечасто слышит от кого-либо уверенные заявления, что Россия собирается напасть. По его словам, чаще всего подобное говорят в онлайн-играх.

«Это, скорее, токсичность и не более. Человек, может, и сам не понимает ничего, но вот услышал где-то информацию и начал давить, мол, скоро Украины не станет. Мои знакомые в это не верят. Не могу, конечно, судить, большая или меньшая часть Украины думает так же, но мой круг общения не склонен считать, что угроза реальна», — заключил он.