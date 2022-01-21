«Конечно, осудим»: в Евросоюзе оценили идею депутатов Госдумы признать ДНР и ЛНР

Признание самопровозглашенных республик Донбасса противоречило бы обязательствам России в рамках минских соглашений, указал источник во внешнеполитической службе ЕС. Он отметил, что «парламенты иногда принимают жесткие решения, которые очень мало влияют на политику государства».

Евросоюз тщательно изучит планы Госдумы обсудить проект обращения к президенту России о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщил в пятницу, 21 января, источник во внешнеполитической службе ЕС.

«Если российский парламент примет такое решение, Евросоюз его тщательно изучит, рассмотрит, какие будут его юридические последствия. Парламенты иногда принимают жесткие решения, которые очень мало влияют на политику государства, но мы, конечно, осудим это решение», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что поддержка соответствующего обращения противоречила бы обязательствам России в рамках минских соглашений.

Проект подготовили депутаты от КПРФ. Документ предполагает, что российским властям следует рассмотреть вопрос признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также скорейшего проведения переговоров с руководством республик «в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи».

В пятницу председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что консультации с руководителями фракций по поводу инициативы коммунистов пройдут на следующей неделе.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал авторов проекта обращения о необходимости признания ДНР и ЛНР «не пытаться зарабатывать политические очки на чувствительной теме». По его оценкам, важно избегать шагов, которые могут «спровоцировать усиление напряженности в ситуации с Украиной».

Кто готовит «вторжение»

Западные газеты уже несколько месяцев пишут о том, что Россия стягивает к границе с Украиной военные силы и «готовит вторжение». Российская сторона уверяет, что ничего подобного не происходит, но при этом выдвигает требования к США и НАТО предоставить твердые гарантии нерасширения Североатлантического альянса на восток. Американские и европейские политики предупреждают, что в случае начала военного российско-украинского конфликта жесткие санкции будут введены не только против РФ, но и лично против Владимира Путина и его окружения.

Как полагает политолог Владимир Корнилов, Россия признает самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики и примет их в состав страны в том случае, если переговоры по безопасности с США в какой-то момент зайдут в тупик.

Страх войны

Опросы показывают, что около половины россиян не верят в войну между Россией и Украиной. Однако противоположного мнения придерживается сопоставимое количество людей – 39%, рассказал социолог Денис Волков.

Полностью исключают возможность такого развития событий лишь 15% респондентов.

Конфликт между Россией и НАТО считают возможным четверть опрошенных. Больше половины россиян в конце прошлого года указывали на ухудшение отношений со странами Запада и НАТО. Этот показатель стал одним из самых высоких за всю историю наблюдений — больше было только в 2014 году, отметил эксперт, добавив, что страх большой войны распространен в российском обществе гораздо шире.