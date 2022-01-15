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ДНР и ЛНР предсказали вхождение в состав России

Политолог Корнилов: Россия признает ДНР и ЛНР, если переговоры с США зайдут в тупик

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Политолог Владимир Корнилов считает, что Россия признает самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики и примет их в состав страны, если переговоры по безопасности с США в какой-то момент зайдут в тупик. Об этом он сказал в беседе с изданием «Украина.ру».

Он отметил, что всегда выступает за то, чтобы РФ признала ДНР и ЛНР, «и в конечном итоге приняла их в свой состав, причем в полном объеме, в том числе и ту часть, которая пока что временно оккупирована Украиной».

«Теперь мы уже слышим, особенно на многих подействовало слово в устах (президента России — «Газета.Ru») Владимира Путина, когда он сказал, что ДНР-ЛНР являются пока непризнанными», — добавил эксперт.

В свою очередь, политолог Андрей Головачев выразил мнение, что если РФ признает самопровозглашенные республики Донбасса, то Украина может потерять территории.

Ранее в декабре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что судить о будущем ДНР И ЛНР и возможности их признания Москвой сложно.

На территории Донбасса с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласованные участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В результате введен запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и другие действия.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.

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