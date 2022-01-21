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В ЕС прокомментировали предложение депутатов Госдумы признать ЛНР и ДНР

Источник: ЕС планирует осудить Россию в случае признания ЛНР и ДНР

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Virginia Mayo/AP

Евпропейский союз планирует осудить Россию, если Госдума одобрит документ о признании самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленный европейский источник.

По его словам, признание республик противоречит обязательствам России в рамках минских соглашений.

«Если Госдума сделает такой шаг, мы должны будем изучить это решение. Зачастую бывает так, что решения парламентов — даже самые громкие — не становятся решением государства по внешней политике», — отметил он.

19 января депутаты от КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину о необходимости признать самопровозглашенные республики Донбасса — Донецкую и Луганскую народные республики. Во фракции сочли необходимым предложить главе государства рассмотреть вопрос о скорейшем проведении переговоров с руководством ДНР и ЛНР для того, чтобы создать правовые основы межгосударственных отношений, которые бы обеспечили регулирование всех аспектов сотрудничества, в том числе в вопросах безопасности.

По мнению политолога Владимира Корнилова, Россия признает самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики и примет их в состав страны, если переговоры по безопасности с США в какой-то момент зайдут в тупик.

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