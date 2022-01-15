«Просто могли избавиться». Жириновский предположил, что Назарбаева уже нет в живых

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, скорее всего, уже мертв — с таким утверждением выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радио «Комсомольская Правда».
«Я думаю, умер давно. Давно умер и похоронили. Мусульмане хоронят в тот же день.
Так тихо спрятаться, ничего не говорить и быть живым? Это исключается.
Тем более, что сразу был арестован председатель комитета государственной безопасности», — напомнил политик.
Он также предположил, что от Назарбаева просто могли избавиться — так как против бывшего лидера страны, по оценкам Жириновского, ополчились народные массы.
Российский парламентарий добавил, что «на востоке это в порядке вещей».
Где находится елбасы
Вопросом о том, где находится экс-глава Казахстана, на фоне кризиса в республике в последние дни задаются многие эксперты и наблюдатели. В частности, пост об этом в Facebook написал журналист Максим Шевченко:
«Остался один вопрос: где Нурсултан Назарбаев?
Чем дольше мы не видим лица, не слышим голоса и не читаем личных посланий основателя современного Казахстана, тем более странной и ненормальной становится ситуация.
Умер? Без сознания? Захвачен и удерживается? Когда? Кем? Где?
Назарбаев — не Янукович. Поверить, что он бежал — невозможно.
Про Назарбаева нам тупо и невнятно врут уже который день. Боятся в чем-то признаться? В чем? Хотят, чтобы просто «все само рассосалось» и мы забыли через месяц, что, дескать, был такой человек?
Складывается впечатление, что от мира про Казахстан скрывают что-то очень важное и неприятное. И, наоборот, выдумывают глупое и постыдное (как про кыргызского певца, который под пытками признался в том, что террорист, а сейчас его домой везут)», — говорится в публикации.
Последний раз на публике Назарбаева видели еще до начала протестов в Казахстане — 28 декабря прошлого года, когда он прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите лидеров стран СНГ.
В разгар беспорядков в республике, 5 января, нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сменил Назарбаева на посту председателя Совета безопасности (эту должность первый глава страны должен был занимать пожизненно).
Напомним, массовые протесты в Казахстане вспыхнули 2 января, когда граждане выразили недовольство двукратным ростом цен на сжиженный газ. Власти объявили о снижении стоимости топлива, но ситуация не стабилизировалась. На две недели на территории страны ввели режим ЧП, правительство было отправлено в отставку.
В Алма-Ате, крупнейшем городе республики, а также других городах начались беспорядки, мародерство, нападения на госучреждения и силовиков. Сообщалось, что в столкновениях погибли не менее 160 человек.
Покидал ли Нур-Султан
На этом фоне неоднократно утверждалось, что Назарбаев находится в столице страны и не покидал Нур-Султан. Через своего пресс-секретаря он, в частности, якобы призывал народ «сплотиться вокруг Токаева».
С другой стороны, появлялись сообщения об отъезде первого президента — предположительно, в Киргизию или Китай, на тропический остров Хайнань. Также распространялась информация о готовности Назарбаева выехать из страны «для лечения».
Смена элит
Депутат мажилиса парламента Казахстана Ерлан Саиров прокомментировал кадровые перестановки в республике, в частности, отставки близких к бывшему президенту Нурсултану Назарбаеву людей.
Речь идет, в частности, о двух его зятьях — Димаше Досанове и Кайрате Шарипбаеве. По оценкам парламентария, их увольнения являются частью программы Токаева, предполагающего деолигархизацию экономики.
«В Казахстане существуют проблемы справедливого распределения общественных благ, концентрация экономических ресурсов в руках определенной элитной группы. Поэтому сейчас идет процесс реализации программы реформ Токаева», — пояснил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Саиров констатировал, что в Казахстане идет процесс «смены элит» и создания «нового Казахстана». Но делать из этого «экстраординарную новость», по его мнению, не следует.