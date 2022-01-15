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В Казахстане пояснили отставки близких к Назарбаеву людей

Депутат парламента Казахстана Саиров: кадровые перестановки являются частью реформ Токаева

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Владислав Воднев/РИА «Новости»

Депутат мажилиса парламента Казахстана Ерлан Саиров прокомментировал кадровые перестановки в республике, в частности отставки близких к бывшему президенту Нурсултану Назарбаеву, передает «Говорит Москва».

Речь идет об увольнениях с руководящих постов двух зятьев Назарбаева — Димаша Досанова и Кайрата Шарипбаева.

По словам Саирова, эти знаковые кадровые решения являются частью программы президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, предполагающего деолигархизацию экономики.

«В Казахстане существуют проблемы справедливого распределения общественных благ. Концентрация экономических ресурсов в руках определенной элитной группы, поэтому сейчас идет процесс реализации программы реформ Касым-Жомарта Токаева», — пояснил он.

Саиров подчеркнул, что в Казахстане идет процесс «смены элит» и создания «нового Казахстана», но делать из этого «экстраординарную новость» не нужно.

15 января также стало известно об отстранении от должности вице-министра энергетики Казахстана Жумбая Карагаева. До этого сообщалось о назначении на пост министра информации республики Аскара Умарова, а его заместителем был назначен Александр Данилов, оба они известны своими резкими высказываниями в адрес России.

До этого пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали сообщил, что глава государства готовит кадровые перестановки. Отмечалось, что кадровые решения глава государства принимает самостоятельно.

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