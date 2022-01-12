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Стало известно о местонахождении Назарбаева

Посол Казахстана: Назарбаев находится в Нур-Султане

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Абзал Калиев/Sputnik/РИА «Новости»

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не покидал страну, он находится в Нур-Султане. Об этом сообщил посол республики в Азербайджане Сержан Абдыкаримов, передает РИА «Новости».

«Назарбаев находится в столице Казахстана. Он провел несколько телефонных разговоров с руководителями дружественных стран и находится в постоянном контакте с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Он постоянно следит за ситуацией», — сказал дипломат.

Несколькими днями ранее СМИ сообщали, что экс-президент, вероятно, покинул Казахстан, поскольку он не дал ни одного заявления по беспорядкам в стране.

Последний раз Назарбаев появлялся на публике 28 декабря в Санкт-Петербурге, где он встретился с российским коллегой Владимиром Путиным.

Кроме того, депутат мажилиса Казахстана, старшая дочь Назарбаева — Дарига Назарбаева — не посетила заседание в среду, 12 января.

В среду, 12 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также не смог уточнить, где сейчас может находиться Назарбаев.

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