Жириновский заявил, что Назарбаев давно умер

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев давно умер. Об этом политик рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».

«Я думаю, умер давно. Давно умер и похоронили. Так тихо спрятаться, ничего не говорить и быть живым? Это исключается. Тем более, что сразу был арестован председатель комитета государственной безопасности», — сказал Жириновский.

По мнению лидера ЛДПР, против бывшего лидера ополчился народ, поэтому от него могли избавиться.

Ранее СМИ предположили, что экс-президент Нурсултан Назарбаев мог уехать из Казахстана на фоне происходящих там беспорядков, так как он не дал ни одного заявления по ситуации в стране. Позднее стало известно, что Казахстан он не покидал.

Назарбаев сложил полномочия в марте 2019 года. При этом он наделен статусом лидера нации, сохранил за собой пост председателя Совета безопасности и остался председателем партии «Нур Отан» («Свет Отечества») и членом Конституционного совета.