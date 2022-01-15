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Жириновский заявил, что Назарбаев давно умер

«Давно умер и похоронили»: Жириновский считает, что от Назарбаева могли избавиться

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев давно умер. Об этом политик рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».

«Я думаю, умер давно. Давно умер и похоронили. Так тихо спрятаться, ничего не говорить и быть живым? Это исключается. Тем более, что сразу был арестован председатель комитета государственной безопасности», — сказал Жириновский.

По мнению лидера ЛДПР, против бывшего лидера ополчился народ, поэтому от него могли избавиться.

Ранее СМИ предположили, что экс-президент Нурсултан Назарбаев мог уехать из Казахстана на фоне происходящих там беспорядков, так как он не дал ни одного заявления по ситуации в стране. Позднее стало известно, что Казахстан он не покидал.

Назарбаев сложил полномочия в марте 2019 года. При этом он наделен статусом лидера нации, сохранил за собой пост председателя Совета безопасности и остался председателем партии «Нур Отан» («Свет Отечества») и членом Конституционного совета.

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