Токаев утвердил новый состав правительства Казахстана. В нем двое русских

Новый состав правительства Казахстана утвердил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Свои посты сохранили министры внутренних и иностранных дел, а также глава Минобороны. Пост первого вице-премьера занял Роман Скляр, бывший зампреда правительства. Экс-заместители министров в новом кабмине возглавили министерства энергетики, индустрии и инфраструктуры, министерство информации. Получил портфель премьера бывший первый вице-премьер Алихан Смаилов.

В новом кабмине Казахстана сохранили свои места главы МВД и МИД, а также министр обороны. Изменения также не коснулись министров финансов и сельского хозяйства. Об этом сообщается на сайте президента Казахстана.

Глава республики Касым-Жомарт Токаев приказал назначить первым вице-премьером Казахстана бывшего зампреда правительства Романа Скляра – русского по национальности. Главой правительства стал бывший вице-премьер Алихан Смаилов.

«Назначить Тлеуберди Мухтара Бескенулы заместителем премьер-министра — министром иностранных дел Республики Казахстан, Бектанова Мурата Карибаевича — министром обороны Республики Казахстан, Тургумбаева Ерлана Заманбековича — министром внутренних дел Республики Казахстан», — гласит документ.

Минэнерго возглавил экс-директор фонда «Самрук-Казына» Болат Акчулаков.

Сохранил свой пост в ходе перестановок еще один чиновник – пост главы МЧС Казахстана сохранил рожденный в Новосибирской области Юрий Ильин.

Положение дел в Казахстане

На совещании президента Токаева с оперативным штабом 11 января представитель КНБ сообщил, что ситуация в стране стабилизируется, а «острых деструктивных проявлений» не зафиксировано.

За минувшие сутки на блокпостах в 11 населенных пунктах военнослужащие задержали 38 человек, у 23 из них обнаружено стрелковое и холодное оружие. В 25 населенных пунктах расположено 105 военно-полицейских блокпостов.

По линии Генпрокуратуры сообщили Токаеву, что со дня объявления антитеррористической операции в Казахстане начали 412 досудебных расследований, в том числе по актам терроризма и по убийствам.

Арест экс-главы КНБ

Сегодня также был арестован экс-глава Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов — сроком на 2 месяца. Его подозревают в государственной измене.

Масимов был задержан на следующий день после отставки. Согласно действующему в стране законодательству, ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет (также возможно, что его лишат гражданства Казахстана).

Кроме того, Токаев сменил двух зампредседателей КНБ. В отставку отправлены Марат Осипов и Даулет Ергожин, работавшие с Масимовым.

Отставка правительства

5 января президент Казахстана принял отставку премьер-министра Аскара Мамина и его правительства на фоне массовых протестов, начавшихся из-за повышения цен на сжиженный газ.

Члены казахстанского правительства продолжали исполнять свои обязанности до утверждения нового состава кабмина. По мнению Касым-Жомарта Токаева, правительство особенно виновато в «допущении протестной ситуации». В ходе совещания по вопросам социально-экономической ситуации в стране казахстанский лидер заявил, что кабмин не справился с «одной из главнейших задач исполнительной власти – сдерживанием инфляции». Эта задача станет для нового премьера и его кабмина ключевой.

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Токаев также возложил ответственность за протесты на Министерство энергетики Казахстана, а также на компании «Казахгаз» и «КазМунайГаз». Правоохранительные органы республики тогда же задержали директора газоперерабатывающего завода в городе Жанаозен Накбергена Тулепова. Его обвинили в повышении отпускных цен на газ без причины.