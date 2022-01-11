«Есть война или нет войны — поставки оружия Украине будут продолжаться»

В конце декабря администрация США без лишнего шума одобрила дополнительную военную помощь Украине в размере $200 млн, сообщил телеканал CNN. Как украинское лобби продавливает интересы Киева в Вашингтоне и кто из американских политиков получает выгоду от многомиллионных военных траншей — разбиралась «Газета.Ru».

Американские власти приостановили поставку военной помощи Украине в начале декабря. Во многом это могло быть связано с прошедшими за несколько дней до этого переговорами президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Под конец года тем не менее администрация Белого дома одобрила дополнительную военную помощь Украине, ее размер — $200 млн, пишет CNN.

В то же время республиканцы в Палате представителей США представили законопроект, направленный на восстановление обороны Украины и укрепление ее автономии, сообщило издание The Hill.

Так называемый «Закон об обеспечении украинской автономии через укрепление ее обороноспособности» направлен на поддержку присутствия дополнительных наблюдателей от ОБСЕ на российско-украинской границе, а также допускает передачу Киеву системы ПВО.

Политики из Республиканской партии, в целом, последовательно выступают за оказание военной помощи Киеву. В июне прошлого года конгрессмены Майк Роджерс и Майкс Маккол призвали администрацию США немедленно предоставить Киеву летальные вооружения, после того как Белый дом заморозил часть военной помощи США для Украины. Однако республиканцы не единственная политическая сила, продвигающая эту идею в американском истеблишменте.

Украинское лобби

В начале февраля 2021 года портал Foreign Lobby Report сообщил, что американская компания Finsbury Glover Hering (FGH), специализирующаяся на глобальных стратегических коммуникациях, зарегистрировалась в качестве лоббиста интересов украинской партии «Слуга народа» в США.

Ранее компания подписала контракт на $50 тыс. в месяц до конца года с украинской аналитической организацией Transatlantic Dialogue and Engagement Center. Учредителями компании являются Павел Великоречанин и Станислав Костюченко, которые, по данным украинских СМИ, были помощниками министра культуры Украины Александра Ткаченко и депутата Рады Ивана Шинкаренко.

И хотя в самой партии не очень охотно комментировали сделку, эксперты обращали внимание, что FGH с большой долей вероятности будет лоббировать наращивание военной поддержки Киеву.

В сентябре минувшего года украинская организация ветеранов — Civil Movement for a Just Ukraine — также подписала контракт на $960 тыс. в год с лоббистской компанией Yorktown Solutions, которая ранее активно сотрудничала с «Нафтогазом». Ожидается, что фирма, предположительно связанная с республиканскими политиками, будет продвигать имидж Украины и способствовать укреплению взаимодействия с заинтересованными лицами в США.

Президентом Yorktown Solutions является лоббист Дэниел Вайдич, ранее работавший помощником у сенатора-республиканца Теда Круза. В середине декабря политик внес в сенат законопроект о санкциях против «Северного потока — 2»,

чтобы, среди прочего, остановить предполагаемую агрессию России в отношении Украины.

Интересанты поставок

Заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров в разговоре с «Газетой.Ru» отметил роль лоббистских групп в наращивании военной помощи Украине, но также обратил внимание на другие факторы.

«В принципе, лоббистские группы в США существовали и будут существовать. Но $200 млн не сравнить с $7 млрд для Тайваня. Здесь администрация Байдена действует «по накатанной».

С одной стороны, для самого Байдена важно обозначить помощь Киеву, потому что он сам курировал Украину, когда был вице-президентом. С другой стороны, провал украинского проекта будет чреват потерями на внутриполитическом фронте», — считает Сидоров.

В свою очередь республиканцы активно выступают за увеличение военной помощи и антироссийские санкции, поскольку им необходимо набирать электоральные баллы в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, объяснил Сидоров.

«Если с Украиной что-то произойдет не в том русле, которое закладывали американцы, могут возникнуть и имиджевые, и электоральные проблемы. И демократы, и республиканцы будут использовать тему поддержки украинского режима даже без участия лоббистских групп», — полагает эксперт.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев выразил мнение, что Украина используется США как рычаг давления на Россию, а поставки военной помощи являются одним из элементов такой политики.

«Поставки будут нарастать, потому что Украина взяла курс на вступление в НАТО.

Даже если они не вступят в альянс, им все равно придется перевооружать армию. Факт остается фактом: есть война или нет войны — поставки будут продолжаться», — объяснил Рогулев.

Эксперт также объяснил роль Республиканской партии в наращивании военной помощи Киеву. «Республиканцы, помимо всего прочего, хотят подставить Байдена. Они давят и заставляют его крутиться, как ужа на сковородке — это внутриполитическая борьба», — заключил Рогулев.

Профессор факультета права НИУ ВШЭ Александр Домрин считает, что несогласованность американского истеблишмента по украинскому вопросу является продолжением внутрипартийного кризиса в Демократической партии.

«В этом смысле мы видим, как раскол в самой Демпартии создает такую ситуацию, когда одна «башня» соревнуется с другой за доступ к телу президента. Кто первый добежит к уху президента, тот ему и расскажет что-то, что может повлиять на решение президента и на Конгресс», — убежден Домрин.

Нет ничего удивительного, что власти США одобрили военную помощь на $200 млн «как под сурдинку», отметил эксперт. В то же время Домрин полагает, что максимум, на что могут рассчитывать в Киеве, это старая военная техника, которая в Штатах отправилась бы на утилизацию.

Цена «украинского» вопроса

Новый оборонный бюджет США включает в себя $300 млн на военную помощь Украине. Ранее сообщалось, что в год Вашингтон тратит на поддержку Киева до $750 млн.

Согласно данным Пентагона, в период с 2014 по 2019 год США выделили более $1,3 млрд на развитие Вооруженных сил Украины.

Ожидается, что в 2022 году эта цифра превысит $2 млрд.

Объем последнего на данный момент военного транша составил $125 млн. В марте прошлого года Вашингтон пообещал выделить Киеву дополнительные $150 млн при проведении украинскими властями требуемых реформ, которые включают повышение прозрачности и подотчетности в оборонном секторе; усиление гражданского контроля над местными ВС, а также модернизацию армии в соответствии с принципами и стандартами НАТО.