«Германия не в восторге от того, что Украина милитаризуется»

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце декабря обвинил немцев в блокировке поставок вооружения ВСУ через агентство НАТО по обеспечению закупок (NSPA). Подобная блокировка уже происходила в мае 2021 года по указанию экс-канцлера Германии Ангелы Меркель. При этом на словах немцы продолжают заявлять о «поддержке» Киева. «Газета.Ru» разбиралась, с чем связан такой подход.

«Власти Германии блокируют поставки оборонительных вооружений», — отметил украинский министр в интервью газете Financial Times. По его словам, последний раз это произошло в ноябре в отношении антиснайперских систем.

Источникам издания Bild удалось узнать, что в мае 2021 года подобное указание дала лично экс-канцлер Германии Ангелина Меркель. Тогда речь шла об американских крупнокалиберных винтовках Barett и литовских антидронных ружьях.

В июне прошлого года глава немецкой дипломатии Хайко Маас подчеркнул, что Берлин против поставок вооружений в зону конфликта. Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщало, что Маас возражал против поставок систем ПВО, частей противокорабельных ракет и корветов.

Теперь Украина будет делать ставку на двусторонние контакты с США, Великобританинй, Литвой и Францией, уточнил Резников.

В декабре глава украинского диппредставительства в Германии Андрей Мельник в интервью порталу Zn.ua предположил, что правительство нового канцлера Олафа Шольца «вряд ли изменит отношение к предоставлению оружия Киеву».

«Надо учитывать, что новый глава федерального правительства Германии Олаф Шольц также против бряцания оружием, хотя и считает, что говорить о снятии антироссийских санкций пока преждевременно. Кроме того, на первых порах внешняя политика Берлина станет в отношении России более жёсткой. Ведь Шольцу придётся в той или иной мере учитывать пожелания своих партнёров по коалиции», – рассказал «Газете.Ru» эксперт по странам Европы, политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачёв.

По его словам, проблема в том, что партнерами социал-демократов, к которым относится Шольц, выступают антироссийски настроенные «Зеленые» и «Свободные демократы». В частности, это касается главы МИД Германии Аналены Бербок.

«Позиция новоиспеченной главы МИД Германии в отношении России широко известна. Она всегда была негативной. Вместе с тем в этом нет прямой взаимосвязи с немецкой позицией по поставкам оружия на Украину. В Берлине не в восторге от того, что Украина милитаризуется и не хотят обострений с Россией. Немцы готовы поддерживать Киев политически и финансово, но будут противодействовать втягиванию в военную эскалацию», – убежден главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

При этом именно оружие – самый больной вопрос для Киева.

«Зависимость ВСУ от поставок вооружений из-за рубежа прямо пропорциональна устареванию того, что осталось после распада СССР. Запасы были большие, но они были серьезно истощены во время активной фазы боев на Донбассе. Ремонтная база тоже слабая. Яркий пример — танковый завод им. Малышева в Харькове, который уже практически ничего не производит. Там идет, как правило, восстановление, и то счет идет на десятки машин», – считает политолог, военный эксперт Иван Коновалов.

По его словам, по этой причине Украина с удовольствием берет буквально все, что можно получить из-за рубежа, включая надувные лодки для флота.

Причем ситуация парадоксальна тем, что очень многое они закупают в странах Восточной Европы и это копирование устаревших советских образцов. «Если говорить о высоких технологиях, о системах, относящихся к современным видам вооружений, типа систем контрбатарейной борьбы, ударных беспилотников, ПТРК, систем управления и РЭБ этого вообще больше не производит республика. И все это они готовы только импортировать», – уточнил Коновалов.

По его мнению, зарубежные поставки не позволят выправить ситуацию в этой сфере, поскольку закупаются небольшие партии. Большими деньгами Украина не располагает, а западные компании уже продемонстрировали, что не собираются заниматься благотворительностью.

«Спихивают им старье. Что передала Великобритания на Украину? Это же просто смешно, когда британцы поставляли старую легкую бронетехнику, различное давно списанное оборудование. Не говоря уже о том, что существует огромное количество законодательных ограничений на поставку за рубеж оружия из США и Великобритании», – констатировал эксперт.

Германия, по словам Коновалова, «в принципе не будет играть в игры с военными поставками для Украины».