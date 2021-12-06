Есть ли у политиков-националистов шанс прийти к власти во Франции

Во Франции определились основные соперники Эммануэля Макрона на грядущих в апреле 2022 года президентских выборах. По словам экспертов, наибольшую угрозу для него будут представлять правые кандидаты, включая стремительно ворвавшегося в гонку «французского Дональда Трампа» — публициста Эрика Земмура. «Газета.Ru» — о сражении за националистически настроенный электорат во Франции.

«Реконкиста»

Президентские выборы во Франции намечены на 10 апреля 2022 года. Пока президент страны Эммануэль Макрон тянет с официальным объявлением о втором сроке, его основные соперники начали активную агитацию.

Заявку на главную сенсацию кампании сделал публицист и журналист алжирско-еврейского происхождения, 63-летний Эрик Земмур, который в конце ноября объявил о своем выдвижении. Его предвыборным лозунгом стала фраза «Невозможно — это не по-французски», которую приписывают Наполеону.

5 декабря он провел под Парижем первый предвыборный митинг (из самой столицы его перенесли по соображениям безопасности после акции противников политика). Земмур не стесняется сравнивать себя с бывшим президентом США Дональдом Трампом, и, кажется, у него есть основания: он — политик правых взглядов без опыта, который набирает популярность у недовольных курсом правительства за счет популистских лозунгов.

Правда, радикальность француза превосходит американца: помимо призывов ограничить приток мигрантов-мусульман и критики традиционных СМИ, Земмур также активно воюет с феминистским движением и частично оправдывает коллаборационистский режим Виши времен Второй мировой. К примеру, он утверждал, что во время оккупации Франции нацистской Германией коллаборационисты якобы защищали евреев, что противоречит историческим фактам.

За разжигание ненависти и оскорбления в телевизионном эфире он уже дважды привлекался судом к ответственности в виде штрафа.

На прошедшем митинге 14 тыс. сторонников политика спели гимн Франции, после чего принялись скандировать «Земмур — президент!» и «Мы победим!», размахивая при этом трехцветным французским флагом.

«Мои противники хотят моей политической смерти, журналисты хотят моей социальной смерти, а джихадисты хотят моей смерти», — говорил со сцены сам Земмур.

Он также объявил о создании собственного политического движения «Реконкиста» (Reconquête, — от испанского «отвоевание», процесс возвращения пиренейскими христианами земель на Пиренейском полуострове, занятых маврскими эмиратами в VIII-XV веках).

На мероприятии также произошло сразу несколько стычек. В ходе одной из них пострадал и сам ньюсмейкер: кто-то из присутствующих попытался схватить его за горло, когда публицист шел на сцену. В итоге Земмур получил травму запястья, а нападавший был задержан. В другой потасовке с применением стульев схлестнулись сторонники популиста и пришедшие на митинг активисты в футболках «Нет расизму».

По словам французского политика, его победа может стать «началом отвоевания самой прекрасной страны в мире». Под этим подразумевалась, в первую очередь, вся та же борьба с массовой иммиграцией, преступностью приезжих и «исламо-леваками».

Более того, в ходе своего митинга Земмур выразил намерение вывести страну из-под единого военного командования НАТО и пообещал, что французы «не будут вассалами Европейского союза».

Ранее журналист критиковал антироссийские санкции и расширение НАТО к российским границам. Высказывал он и симпатию президенту страны Владимиру Путину, сравнивая его с знаменитым французским генералом Шарлем де Голлем за готовность «сказать нет Америке».

Есть ли шансы

В беседе с «Газетой.Ru» руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский выразил уверенность, что у Земмура никаких шансов стать президентом нет.

«Хотя он человек талантливый, я бы даже сказал, блестящий. Но его авантюра по выдвижению в президенты вписывается в очень своеобразную нынешнюю ситуацию во Франции. Земмур играет не просто на националистических и расистских настроениях, а он использует тяжелое ощущение французов, что страна в упадке, теряет национальную и культурную идентичность. Это и объясняет его успех», — сказал эксперт.

Согласно опросу компании Ipsos, большинство французов говорят, что они действительно не чувствуют себя как дома, как это было раньше (62%). 64% уверены, что иммигрантов стало слишком много в стране, и что они видят потребность в сильном лидере для восстановления законности и порядка (79%).

Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев в разговоре с «Газетой.Ru» согласился с тем, что шансы Земура выиграть президентские выборы невелики, даже если он выйдет во второй тур.

Оба эксперта сошлись в том, что объявление о президентских амбициях Земмура раскололо крайне правый фланг французской политики почти напополам. Кроме того, это сделало более сомнительным выход Марин Ле Пен во второй тур, как это было в 2017 году.

«Впрочем, сам Земмур тоже имеет не очень большой шанс на это. А уж шансы на победу у обоих — нулевые, несмотря на упавшую популярность Макрона, протесты «желтых жилетов» и другие проблемы. Так что это выдвижение двух ультраправых, конечно, на руку действующему президенту.

Если кто-то из пары Ле Пен — Земмур будет соперником Макрона во втором туре, то действующий президент, безусловно, переизберется», — уверен аналитик.

При этом Рубинский говорит, что появление фигуры Земмура в некотором смысле помогло Марин Ле Пен достичь желаемого — избавиться от репутации экстремистки, расистки и изоляционистки, так как публицист куда более радикален.

Согласно соцопросам, Земмур пока с переменным успехом борется за второе место в президентской гонке с другим крайне правым политиком — Марин Ле Пен (на конец ноября проигрывал ей — 13% против 19%).

Битва за правых

Помимо Ле Пен и Земмура, у французских правых в минувшие выходные появился третий кандидат, которого эксперты называют серьезным конкурентом даже для Макрона.

Речь идет о кандидате от правоцентристской партии «Республиканцы», главе столичного региона Франции Валери Пекресс, которую Рубинский считает более опасным конкурентом для Макрона, чем два упомянутых политика.

«Смотрите, что получается в целом. Левый фланг во Франции глубоко расколот, и сегодня их приход к власти исключен. На мой взгляд, реальные шансы на победу получили «Республиканцы», которые преодолели раскол в партии. Пекресс, безусловно, сильный и перспективный кандидат. Но ей надо привлечь разные категории французов — жителей и провинциальных, и крупных городов.

И вот если ей удастся пройти во второй тур, то вот это будет означать появление серьезного соперника у Макрона. Ведь она, по сути, — «второе издание Макрона», но в правом варианте. И при этом она не радикал даже уровня Ле Пен», — рассказывает о преимуществах позиции Пекресс эксперт.

Тимофеев же напоминает, что Пекресс пока не самый популярный правый политик в стране. По его мнению, ей еще только предстоит доказать, насколько она харизматичная и активная.

«За кого будут голосовать правые — пока сложно предсказать. Но то, как они проголосуют, и будет определять во многом исход кампании, по крайней мере, в первом туре. К слову, к этой части электората также присматривается и Макрон», — говорит эксперт.

Действующий глава государства по опросам общественного мнения пока сохраняет первую строчку с 23%. При этом он пока так официально и не объявил о своих планах снова баллотироваться. При этом часть его действий уже вполне напоминают предвыборные, например, он пообещал отложить проведение пенсионной реформы (полную пенсию хотели платить с 64, а не 62 лет), против которой во Франции проходили массовые забастовки.