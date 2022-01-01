Встреча Путина с Байденом и гонка сына Каддафи: интриги нового года

Владимир Путин и Джо Байден во время встречи в Женеве, 2021 год

Президентские выборы во Франции, встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, референдум по конституции в Белоруссии — 2022 год обещает быть насыщенным на политические события в мире. «Газета.Ru» рассказывает о наиболее важных и интересных выборах и саммитах, которые ожидаются в новом году.

Встречи, встречи, встречи

В начале 2022 года должна разрешиться главная интрига года уходящего — между Москвой и Вашингтоном пройдут переговоры по гарантиям безопасности. Первый раунд, по предварительным данным, пройдет в Женеве 10 января. Российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, американскую — первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман. Проекты договора с США и соглашения с НАТО были опубликованы в декабре. В одном из пунктов проекта Москва требует у альянса предоставить гарантии, исключающие дальнейшее продвижение НАТО в восточном направлении, то есть и в сторону Украины.

В конечном итоге эти разговоры перейдут на уровень глав государств: в начале 2022 года, как ожидается, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут встретиться лично.

Об этом сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров между Москвой и Вашингтоном. Ожидается обширная повестка, в том числе будет обсуждаться реализация договоренностей, достигнутых на саммите в Женеве в минувшем июне. Байден в начале переговоров по видеосвязи с Путиным 7 декабря сам выразил надежду на очную встречу двух глав государств. По его словам, это могло бы произойти на следующем саммите G20.

Правда сам саммит «Большой двадцатки» пройдет лишь ближе к концу года, в октябре. Власти Индонезии, которая председательствует в «двадцатке» с декабря 2021 года, решили провести его на курортном острове Бали в очном формате. Как отмечал индонезийский президент Джоко Видодо, во время своего председательства Индонезия намерена «продемонстрировать достигнутые успехе по контролю над пандемией, в том числе в плане здравоохранения и восстановления экономики». В Джакарте рассчитывают, что мероприятия в рамках G20 соберут тысячи делегатов стран-участниц и международных институтов.

Почти на полгода раньше пройдет очередной саммит G7 — в 2022 году он запланирован на период с 26 по 28 июня. Лидеры США, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Италии и Японии соберутся в замке Эльмау в германской Баварии. Саммит G7 уже проходил в этом месте в 2015 году.

На следующий год также запланирован саммит Россия-Африка. Он должен пройти на Африканском континенте, но нельзя исключать, что его проведение в итоге сведется к виртуальному формату. Если же саммит все же пройдет очно, то можно ожидать, что принимать гостей будет Найроби — по крайней мере, такую инициативу высказывал посол Кении в России Бенсон Огуту. Как и первый саммит Россия-Африка, который прошел в Сочи в октябре 2019 года, предстоящее мероприятие должно собрать лидеров всех 54 государств Африки.

Всемирный экономический форум (ВЭФ), который планировалось провести в швейцарском Давосе в январе 2022 года, был отложен на неопределенный срок из-за неопределенности, связанной со вспышкой заражений штаммом «омикрон». По предварительным данным, ВЭФ может пройти в начале лета.

Другое важное экономическое событие — Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — запланировано на 15-18 июня 2022 года.

«Мы видим высокий уровень интереса международного сообщества к таким площадкам диалога: уже сегодня целый ряд стран выразил заинтересованность в участии своих представительных делегаций в ПМЭФ-2022», — говорил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков.

В этом году гости будут приезжать в Россию не только на крупные мероприятия, но и в частном порядке. В конце 2021-го стало известно о намерениях президента Ирана Ибрахима Раиси посетить Россию в начале 2022 года. Как отметил официальный представитель иранского правительства Али Бахадори, в ходе визита Раиси собирается обсудить вопросы двухстороннего и торгово-экономического сотрудничества Тегерана и Москвы.

Выборы и референдумы

Одно из самых ожидаемых политических событий следующего года — намеченные на 10 апреля 2022 года президентские выборы во Франции. Президент страны Эммануэль Макрон еще официально не объявлял о своем выдвижении, но мало кто сомневается, что он пойдет на второй срок. Если центрист Макрон выдвинет свою кандидатуру, он будет соперничать с несколькими правыми и ультраправыми кандидатами. Консервативная партия «Республиканцы», к которой относились бывшие президенты Жак Ширак и Николя Саркози, выбрала своим претендентом на президентский пост Валери Пекресс — главу региона Иль-де-Франс, в который входит и Париж.

В ноябре следующего года в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс США.

Промежуточные выборы традиционно происходят в середине президентского срока. Во время этого голосования полностью переизбирается нижняя палата конгресса — палата представителей, отвечающая в основном за принятие новых законов. Кроме того, на этих выборах будут избраны 34 из 100 сенаторов, которые пробудут в Конгрессе США шесть лет — с 3 января 2023 года по 3 января 2029 года. Сенаторы делятся на три группы, сроки полномочий которых распределяются таким образом, что раз в два года избираются сенаторы одной из групп. В последний раз сенаторы третьего класса избирались в 2016 году и снова будут избраны в 2022 году.

Эти выборы важны, потому что по их итогу Байден может оказаться «хромой уткой» — президентом-демократом, чьи инициативы не могут пройти через контролируемый республиканцами конгресс.

Выборы в следующем году также пройдут и в Абхазии: 12 марта будет избираться парламент республики. Срок полномочий нынешнего шестого созыва парламента истекает весной следующего года. В абхазском парламенте 35 депутатов, которые избираются по одномандатным избирательным округам один раз в пять лет.

Парламентские выборы на следующий год запланированы и в Ливии.

Это часть «дорожной карты», принятой на Форуме политического диалога Ливии, поддержанном ООН. Высший государственный совет (ВГС) Ливии ожидает, что президентские и парламентские выборы в стране состоятся в середине 2022 года. Они были отложены, так как ВГС исключил их проведение 24 января следующего года. К слову, в президентских выборах участвует сын покойного Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам.

Парламентские выборы в Сербии также пройдут вместе с президентскими — 3 апреля 2022 года. Однако президент страны Александар Вучич допустил, что они могут состояться даже раньше. Приоритетами для нового правительства он назвал экономическое развитие, защиту интересов Сербии, в том числе вопрос Косова и Метохии, борьбу с мафией, отстаивание самостоятельного курса сербской политики и военного нейтралитета и лидерство в Европе по экономическому развитию (6% ВВП в следующем году).

Еще одно важное политическое событие ожидается в Белоруссии.

Президент Александр Лукашенко в декабре в интервью РИА «Новости» сказал, что голосование по новой конституции страны планируется провести в третьей декаде февраля следующего года.

«В феврале месяце, в 20-х числах, где-то примерно так, еще подумаем, как нам удобно и лучше по закону, по ныне действующей конституции, вынесем на референдум, будет вынесена конституция на референдум», — сказал он. По словам президента, голосование состоится, «если не начнется война».