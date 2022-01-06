«Была попытка государственного переворота»: эксперты и политики оценили ситуацию в Казахстане

Демонстранты во время акции протеста в Алматы, Казахстан, 5 января 2022 года

Протесты в Казахстане, спровоцированные резким скачком цен на газ, в считанные дни перетекли в ожесточенные стычки с полицией и акты мародерства. Власти республики на время потеряли контроль над Алма-Атой и были вынуждены обратиться к ОДКБ за помощью. «Газета.Ru» поговорила с российскими экспертами и политиками, чтобы узнать, к чему может привести восстание в центральноазиатской республике, и как Россия должна реагировать на эти события.

Утром 6 января российские десантники вылетели в Казахстан. Военнослужащие РФ войдут в состав подразделений ОДКБ, перед которыми стоит задача охранять государственные и военные объекты, а также оказывать содействие казахстанским правоохранительным органам. Российские силы будут действовать совместно с военнослужащими из Белоруссии, Киргизии, Армении и Таджикистана.

Хроника протестов 1 января цены на литр сжиженного газа выросли с 50-60 до 120 тенге за литр (с 8,5 р. до 20 р., при переводе в российскую валюту). На следующие день в городе Жанаозен Мангистауской области начались протесты. Читать дальше

Ситуация в Алма-Ате остается крайне напряженной. Из-за того, что власти отключили интернет по всей стране, сведения приходят неполными. Однако даже из коротких роликов и обрывистых донесений складывается неутешительная картина — столкновения между протестующими и правоохранителями продолжаются, даже несмотря на новости о вводе в страну объединенного контингента ОДКБ. Аэропорт Алма-Аты по прежнему не работает; ключевая инфраструктура заблокирована.

Примечательно, что ситуация в стране обострилась сразу же после того, как президент Токаев согласился пойти на первоначальные требования протестующих.

Сначала глава государства объявил о снижении цен на газ до 80-90 тенге. Затем правительство согласилось снизить цены на газ даже ниже изначальных — до 50 тенге. Кульминацией уступок стала отставка всего правительства во главе с премьером Аскаром Маминым.

Почему уступки не успокоили протест

Компромисс, на который пошли власти, не сработал, поскольку причины восстания лежат не только в общественном недовольстве, считает руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин.

«Волнения возникли одновременно в нескольких городах и продолжались в течение нескольких дней. Очевидно, что это была попытка государственного переворота», — рассказал Грозин.

Профессор НИУ ВШЭ и главный научный сотрудник МГИМО Андрей Казанцев со своей стороны отметил, что в Казахстане сложилась определенная традиция урегулирования беспорядков и того, как власти ведут себя в похожем образе.

«Есть комплекс решений: разгоны, подавления и аресты. Но одновременно с этим власти пытаются разобраться в причинах, посмотреть, есть ли справедливые требования, а затем пытаются их удовлетворить. Отвечают кнутом и пряником», — объяснил эксперт.

Однако в этот раз ситуация оказалось сложнее, поскольку общество столкнулось с целым комплексом проблем, включая экономический кризис, связанный с коронавирусными ограничениями и общее недовольство социально-экономической обстановкой в стране, отметил эксперт.

«Одно наложилось на другое. Люди просто устали от того, что происходит. И они пытаются дать властям понять, что хотят улучшений», — объяснил Казанцев.

Кто раскачал протест

Андрей Грозин из Института стран СНГ, рассуждая о бенефициарах протеста, указал, что «главным пострадавшим в этой ситуации смотрится Токаев»: «все было устроено так, чтобы расшатать его позиции, а в абсолюте — свергнуть».

Политолог обратил внимание, что еще конце 2021 года бывший президент республики Нурсултан Назарбаев передал контроль над правящей партией «Нур Отан» Токаеву, что могло послужить для его оппонентов сигналом к действию.

«Тогда всем стало понятно, что Токаев будет основным кандидатом на получение полноты власти Назарбаева. Поэтому его противникам надо было действовать, и действовать быстро», — отметил Грозин.

По словам эксперта, «очевидно слабые» действия силовиков продемонстрировали, что часть казахской элиты хотела саботировать Токаева.

«То, что Токаев взял полномочия председателя Совета безопасности республики, говорит о его стремлении взять под контроль силовые структуры, влияние на которое ранее было ограничено», — сказал он.

Если президенту республики удастся взять под контроль силовые структуры и заставить их выполнять приказы, то восстание может закончиться быстро, считает эксперт. Однако, судя по кадрам с места событий, которые свидетельствуют о нежелании полиции выполнять свои профессиональные обязанности, ситуация может эскалировать еще долго, заключил Грозин.

Андрей Казанцев из НИУ ВШЭ обратил внимание, что движущей силой протестов оказалась молодежь. Именно поэтому нынешние выступления отличаются высокой степенью мобилизации. Согласно официальной статистике, молодежь (лица от 18 до 24 лет) занимает около 20% от общей численности населения Казахстана. Аналогичный показатель в России составляет около 17%.

«Эти протесты связаны прежде всего с мобилизацией молодежи, среди которой многие не устроены в жизни и не могут найти работу. Если просто открывать по ним огонь, проблема не разрешится», — отметил эксперт.

Взгляд из России

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отметил в беседе с «Газетой.Ru», что власти озабочены судьбой русскоязычного населения, которое проживает на территории Казахстана. В то же время политик указал на напряжённость международной обстановки, которая осложняет стабилизацию ситуации в республике.

«Мы понимаем, что координация протестов происходит извне, потому что в одночасье очень сложно так организованно вывести людей во многих городах. На фоне предстоящих переговоров России с США и НАТО — это все непросто», — заявил политик.

Юрий Швыткин также обратил внимание, что Россия придерживается позиции невмешательства во внутренние дела государства, но только при условии, что «прозападные силы» также не будут вмешиваться в дела Казахстана.

«Есть опасения, что Запад не прислушается к голосу разума и будет добиваться переворота», — заявил политик.

Говоря об эскалации протеста и вооруженных стычках, Швыткин заявил, что такое развитие событий стало для него неожиданностью.

«Не исключаю, что по некоторым разведывательным каналам имелись данные о назревающем протесте. Другой вопрос, что казахские органы власти должны были владеть ситуацией», — обратил внимание Швыткин.

Неблагоразумный скачок

Эксперты также сходятся во мнении, что скачок цен на газ в начале января мог быть инициирован искусственно с целью расшатать внутриполитическую ситуацию в стране.

«Два раза повышать цены на газ в течение очень короткого периода не очень разумно. Такие вещи технически решаются дольше и спокойнее. То есть к экономическому блоку и силовикам есть вопросы», — отметил Андрей Грозин.

По его словам, проблема также лежит в управленческой плоскости, поскольку Токаеву так и не удалось сформировать собственную команду.

«Вопросов много к людям, которые вроде сохраняют лояльность президенту, но не связывают с ним свое будущее», — заявил эксперт.

По мнению депутата Швыткина, скачок цен на газ являлся лишь поводом для начала протестных действий.

«Причины и цели кроются в другом. Цель — совершить государственный переворот. Не исключаю, что некоторые руководители Казахстана могли поднять цену искусственно, чтобы дать толчок и сигнал к сегодняшним событиям», — аргументировал политик.